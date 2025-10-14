Megatoma en San Antonio: Delegado se compromete con dueños del terreno a dar cumplimiento al desalojo "de manera paulatina"

El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, se refirió a la reunión que sostuvo con la inmobiliaria dueña de los terrenos donde se emplaza la megatoma en el cerro Centinela de San Antonio.

A través de un video, la autoridad mencionó que "tras una solicitud de audiencia realizada a través de la plataforma de la Ley de Lobby, hemos recibido a representantes de la inmobiliaria dueña de los terrenos de la toma del cerro Centinela en San Antonio, a quienes les reiteramos la disposición del Gobierno por dar cumplimiento al fallo de la Corte (de Apelaciones de Valparaíso) con el debido resguardo y respeto a los derechos humanos de quienes residen en el lugar".

Riquelme destacó que "las instituciones involucradas continúan trabajando en base al plan operativo que hemos estado coordinando con los dueños del terreno, quienes comprenden que éste debe ejecutarse de manera paulatina, tal como lo indica el fallo judicial".

Finalmente, apuntó que "a su vez, mantenemos las gestiones para dar cuenta a la Corte (de Apelaciones de Valparaíso) de los albergues requeridos para iniciar este proceso".

VIDEO

PURANOTICIA