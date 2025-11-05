Megatoma de San Antonio tiene sus días contados: Corte de Valparaíso fija 30 días de plazo para ejecutar el desalojo del terreno

La Corte de Apelaciones de Valparaíso estableció un plazo de 30 días para llevar a cabo el procedimiento de desalojo de la megatoma de San Antonio, tiempo que comienza a contar desde este miércoles 5 de noviembre.

De esta manera, los pobladores que habitan el cerro Centinela, en el límite entre San Antonio y Cartagena, tendrán que desocupar las casas y retirarse antes del jueves 4 de diciembre, jornada en que se cumplen los 30 días.

Según consta en la resolución del tribunal porteño, la Municipalidad de San Antonio y los ministerios del Interior, Seguridad Pública, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, tendrán que implementar un albergue antes de esa fecha.

El fallo –al que accedió Puranoticia.cl– establece también que "lo anterior, bajo apercibimiento de aplicar, en caso de persistir la inobservancia, una o más medidas de apremio, contenidas en el numeral 15 del Auto Acordado sobre la materia, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 238 del Código Procedimiento Civil".

Cabe hacer presente que el artículo mencionado en el párrafo anterior da cuenta del cumplimiento de resoluciones y la facultad del respectivo juez de imponer medidas de apremio, como multas o incluso arrestos por hasta dos meses.

El alcalde de San Antonio, Omar Vera, informó en sesión a los integrantes del Concejo Municipal que "llegó una resolución de la Corte de Apelaciones, en relación al desalojo del cerro Centinela, en que establece la obligatoriedad".

Asimismo, la máxima autoridad comunal sostuvo ante los ediles que "en forma imperiosa, se instruye al Municipio de San Antonio y otros servicios, en un plazo máximo de 30 días, tener dispuesto el albergue para el proceso de desalojo".

Cabe hacer presente que desde la sentencia definitiva, dictada por la Corte Suprema el 5 de abril pasado, la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso recuerda que se ha excedido el plazo de seis meses otorgado para el abandono voluntario.

