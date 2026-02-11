Megatoma de San Antonio: Gobierno proyecta recuperar 32 hectáreas al cierre de la semana

El Gobierno espera haber desalojado 32 de las 100 hectáreas contempladas en el proceso de intervención de la megatoma de San Antonio al término de esta semana, según informó la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.

Durante la jornada de este martes continuaron los trabajos de remoción de escombros, con el ingreso de maquinaria pesada y el avance del cierre perimetral en el sector Los Pinos-Don José. El proceso se ha visto agilizado luego de que los ocupantes desarmaran sus viviendas el pasado lunes, facilitando las labores en terreno.

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, señaló que durante esta semana esperan recuperar 10 hectáreas adicionales del asentamiento irregular, lo que permitiría alcanzar el objetivo fijado por el Ejecutivo.

En tanto, otro de los sectores considerados para el procedimiento es la Población O’Higgins. Aunque la demolición estaba programada inicialmente para la semana pasada, la medida fue postergada y se realizará en marzo.

En paralelo al avance del desalojo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respondió a la querella por estafa presentada por el Movimiento de Pobladores Organizados contra el ministro Carlos Montes y otras autoridades regionales, entre ellas el delegado Yanino Riquelme y la delegada del Minvu para la megatoma, Gloria Maira.

A través de un comunicado, la cartera rechazó las imputaciones realizadas en el marco del acuerdo protocolar, el proceso de expropiación y el plan habitacional anunciado por el Gobierno.

Asimismo, el ministerio sostuvo que las actuaciones de las autoridades señaladas se han desarrollado dentro del marco legal y con el objetivo de avanzar en una solución habitacional para las familias afectadas.

