Megaproyecto de firma chilena-singapurense busca devolver el tren entre Los Andes y Mendoza: podría estar listo en cuatro años

Un proyecto ferroviario largamente anhelado en ambos lados de la cordillera volvió a instalarse en la agenda de integración entre Chile y Argentina. Se trata de una iniciativa privada que busca reactivar la conexión ferroviaria entre Los Andes y Mendoza, mediante la construcción de un corredor bioceánico que incluiría un túnel ferroviario transandino, nuevas vías férreas y un puerto de exportación en la costa chilena.

La propuesta es impulsada por un consorcio integrado por la empresa chilena Beler S.A. y la firma singapurense International Nusantara Investment Pte., cuyos representantes han iniciado gestiones tanto en Chile como en Argentina para impulsar el «Corredor Bioceánico Longotoma», iniciativa que considera una inversión estimada en US$9.600 millones, financiada íntegramente con capitales privados.

Según los antecedentes conocidos, el proyecto contempla la construcción de un túnel ferroviario entre la localidad argentina de Uspallata y la comuna de Los Andes, al interior de la región de Valparaíso. La infraestructura estaría destinada al transporte de carga, vehículos y pasajeros, transformándose en una alternativa permanente para cruzar la cordillera, especialmente durante los períodos en que el paso internacional se ve afectado por nevazones o condiciones climáticas adversas.

La iniciativa también considera habilitar una nueva conexión ferroviaria entre Los Andes y La Ligua, además de la construcción de un puerto granelero en Longotoma, localidad ubicada al norte de Papudo, desde donde se proyecta exportar productos agrícolas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay hacia mercados del Asia-Pacífico.

A todo esto se sumaría la ampliación del Puerto Terrestre de Los Andes, terminal emplazado en el sector El Sauce de la comuna aconcagüina, junto con la implementación de sistemas de generación energética basados en gasificación por plasma, tecnología que permitiría abastecer eléctricamente la operación ferroviaria proyectada.

TRATADO DE MAIPÚ

Los impulsores del proyecto solicitaron una audiencia al Ministerio de Relaciones Exteriores para presentar formalmente la propuesta y pedir la activación del Tratado de Maipú de Integración y Cooperación, suscrito durante el año 2009 por las entonces presidentas Michelle Bachelet y Cristina Fernández de Kirchner.

El acuerdo binacional contempla mecanismos destinados a facilitar el desarrollo de obras de infraestructura estratégica entre ambos países mediante figuras de administración conjunta y procedimientos especiales de coordinación. Según los promotores del proyecto, la utilización de este instrumento permitiría reducir significativamente los tiempos de tramitación y ejecución del proyecto.

Desde Cancillería confirmaron al matutino la recepción de solicitudes relacionadas con la iniciativa ferroviaria chileno-argentina, aunque indicaron que los aspectos técnicos deberán ser canalizados mediante los organismos competentes.

EXPECTATIVAS

El corredor bioceánico podría convertirse en una de las principales plataformas logísticas del Cono Sur para el comercio con Asia. Según las estimaciones del consorcio, el proyecto permitiría reducir costos de transporte para las exportaciones agrícolas provenientes de Sudamérica, particularmente de granos destinados al mercado chino.

Asimismo, proyectan la creación de miles de puestos de trabajo y un importante impacto económico tanto para Chile como para Argentina.

Entre los beneficios planteados por los desarrolladores de la megainiciativa también figura la reducción de emisiones asociadas al transporte terrestre y marítimo, junto con la generación de energía mediante tecnologías sustentables.

DETALLES TÉCNICOS

La iniciativa también ha generado interés en la provincia de Mendoza, donde diversos medios han recogido declaraciones de representantes de la empresa chilena Beler S.A..

En conversación con Radio Post de Argentina, el gerente de la compañía, Cristian Hewstone, explicó que el proyecto contempla una infraestructura integrada compuesta por puerto terrestre, túnel ferroviario, vía férrea y puerto de aguas profundas.

Según indicó el ejecutivo a la emisora trasandina, el sistema utilizaría energía sustentable para alimentar la operación ferroviaria y permitiría transportar tanto pasajeros como camiones completos sobre plataformas ferroviarias.

De igual forma, subrayó que el financiamiento privado ya se encuentra asegurado y que la obra podría ejecutarse en un plazo estimado de entre tres años y medio, y cuatro años, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes.

Respecto al puerto proyectado en Longotoma, Hewstone señaló a Radio Post que se trataría de un terminal marítimo de aguas profundas especialmente diseñado para la exportación de granos hacia los mercados asiáticos, elemento que, a su juicio, constituye una diferencia relevante respecto de iniciativas anteriores que buscaron concretar una conexión ferroviaria transandina.

IMPACTO EN VALPARAÍSO

De concretarse, el proyecto ferroviario tendría una incidencia directa en la región de Valparaíso, especialmente en la provincia de Los Andes, que volvería a transformarse en un punto estratégico de conexión entre ambos países.

Además del túnel transandino, la iniciativa considera infraestructura ferroviaria y portuaria dentro del territorio regional, lo que convertiría a Valparaíso en una pieza clave para el flujo comercial entre Sudamérica y los mercados del Asia-Pacífico.

Por ahora, la propuesta continúa en fase de presentación y búsqueda de respaldos institucionales, por lo que aún deberá superar diversas etapas administrativas y regulatorias antes de avanzar hacia una eventual ejecución. Sin embargo, su reactivación vuelve a poner sobre la mesa uno de los proyectos de integración física más ambiciosos que se han planteado entre Chile y Argentina durante las últimas décadas.

PURANOTICIA