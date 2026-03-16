Megaoperativo médico logró evacuar desde Juan Fernández a joven madre y salvarle la vida en hospital de Viña del Mar

Con una exitosa intervención quirúrgica en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar culminó un operativo médico iniciado el viernes 13 de marzo para trasladar a una paciente en grave estado de salud desde el archipiélago Juan Fernández.

Autoridades de la región de Valparaíso visitaron en el centro asistencial a Jhoseline Santander, madre de 32 años que gracias a la oportuna intervención de diferentes instituciones, recuperó la salud tras una compleja intervención quirúrgica.

Todo comenzó el viernes 13, cuando sintió violentos dolores, de los que dijo que "yo sentía que no era un dolor de estómago por virus, sabía que no era un dolor normal que se puede dar ocasionalmente. Entonces yo dije que algo pasaba y, claro, sentí un poco de temor, pero siempre ahí dando la batalla de que todo se puede. Me encanta navegar, me encanta volar, soy una aventurera, así que dije que había que darle con todo nomás, si las cosas se dieron así es por algo, así que hay que aperrar nomás”.

En conocimiento de la mala evolución del caso y las malas condiciones climáticas que hacían aún más compleja la evacuación, el director (s) del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), Dr. Juan Patricio Castro, indicó que "se trataba de una paciente con cerca de 30 horas de evolución de un abdomen agudo y signos de infección en desarrollo. Dada la urgencia clínica y el riesgo de que las condiciones meteorológicas impidieran el retorno desde la isla, activamos una coordinación extraordinaria con el Delegado Presidencial, la Armada, Carabineros y el Hospital Gustavo Fricke".

De esta manera, se logró una respuesta rápida, por lo que la paciente pudo ser trasladada, operada oportunamente y hoy se encuentra en buenas condiciones. Esto se logró gracias a la coordinación con la Armada, que realizó el traslado marítimo a la pista de Juan Fernández, y el aerorescate de un avión-ambulancia de Carabineros, así como con los equipos de salud en el continente, y la coordinación de la Delegación Presidencial Regional, que contactó a la Subsecretaría de Seguridad Pública.

El delegado Manuel Millones explicó que "el avión contratado por convenio del SSVSA no podía despegar hasta las 19:00 horas. Entonces era imposible contar con el tiempo necesario. Recurrimos a Carabineros y nos comunicamos con el alto mando en Santiago y, finalmente, el subsecretario Andrés Jouannet fue quien dio la orden para que este avión pudiera despegar, cosa que ocurrió no más allá de una hora".

La historia de la paciente, madre de una pequeña, terminó en Viña del Mar, hasta donde llegó activando la colaboración del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca.

Su directora, Andrea Quiero Gelmi, afirmó que “la región de Valparaíso tiene la posibilidad de contar con tres servicios de salud que se ponen en tensión y virtuosamente pueden resolver y potenciar la respuesta que alguno tenga que realizar para responder a los desafíos y la demanda de nuestro sector sanitario, específicamente las redes asistenciales. Esta situación ha sido una oportunidad para darle continuidad a los cuidados, los cuidados que comenzaron en Juan Fernández y que sin observar fronteras como sector público de salud, tenemos que responder con oportunidad, con calidad y en colaboración con todas las partes de la red”.

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