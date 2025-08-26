Megaoperativo de la PDI en Los Andes desarticula violenta banda narco con arsenal de guerra: 17 sujetos quedaron tras las rejas

Un fuerte golpe al narcotráfico y al crimen organizado dio la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público en Los Andes; esto, al desbaratar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a la violencia armada.

23 personas fueron detenidas en el marco de un megaoperativo policial desarrollado por la Brigada Antinarcóticos de Los Andes, la Brigada de Lavado de Activos de Santiago y la Brigada de Homicidios de Valparaíso, donde 21 delincuentes pasaron a control de detención y formalización de cargos, quedando 17 de ellos en prisión preventiva.

Esta violenta estructura criminal tenía su centro de operaciones en un sector de la comuna de Los Andes, donde se dedicaban al tráfico de drogas, principalmente marihuana y cocaína, para lo cual contaban con alto poder de fuego. De hecho, durante el procedimiento se incautaron más de 250 kilos de sustancias ilícitas.

"Se logra establecer un laboratorio de abultamiento de droga. Dentro de eso, se incauta armamento, más de 20 armas de diferentes tipos: fusiles, pistolas, revólveres, escopetas, más de 4 mil cartuchos de munición, vehículos y propiedades. Se logra la detención de 23 personas, 21 de ellas chilenos y 2 extranjeros, venezolanos, con situación irregular. El avalúo total de la droga alcanza los $1.300 millones", señaló el prefecto Cristián Chávez, jefe nacional (s) Contra el Crimen Organizado de la PDI.

En tanto, el fiscal jefe de Los Andes, Ricardo Reinoso, sostuvo que "se ha logrado también la incautación de cerca de 14 propiedades a esta organización que, a través de la venta de drogas en un sector de la comuna de Los Andes, iban adquiriendo. Existen diligencias pendientes, las que están siendo desarrolladas por diversas unidades de la Prefectura de la PDI. Existe una gran cantidad de armas, vehículos, drogas, cerca de 250 kilos de esta sustancia, que supera los $1.300 millones".

Vale hacer presente que la agrupación criminal estaba plenamente establecida en la comuna de Los Andes, desde donde ejecutaban la venta de drogas en diversos puntos del Valle del Aconcagua y el país. En cuanto al abastecimiento de las sustancias ilícitas, desde la Fiscalía informaron que ésta provenía principamente del norte del país.

Por parte del Gobierno, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, expuso en el punto de prensa para dar cuenta del megaoperativo que se trata de "un esfuerzo que da cuenta de un trabajo sobrio, serio, con base en evidencia y con políticas de largo plazo, que da resultados. Y hoy hay un barrio en esta región y comuna que está más tranquila. Y para eso trabajamos, para que haya más tranquilidad".

Cabe hacer presente que en el marco de esta investigación por los delitos de asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos, y armas y municiones, se detuvo a 23 personas pertenecientes a esta banda que habría iniciado sus operaciones criminales durante el año 2020 en el Valle del Aconcagua. De ellos, un total de 21 corresponden a ciudadanos chilenos y dos son venezolanos con situación migratoria irregular en nuestro país.

