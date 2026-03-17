Megaoperativo de Carabineros y la PDI deja cerca de 300 detenidos en la región de Valparaíso: 218 eran prófugos de la justicia

Un despliegue policial a nivel nacional, denominado «Operación Seguridad Total», permitió detener a alrededor de 300 personas en la región de Valparaíso.

El trabajo coordinado entre Carabineros y la Policía de Investigaciones logró detener a 296 personas, de las cuales 218 se encontraban prófugas de la justicia.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, comentó que “hemos tenido un megaoperativo en todo Chile, especialmente en la región de Valparaíso, en la búsqueda de personas prófugas. Estos datos son muy alentadores y vamos a continuar con esta estrategia de enfrentar el crimen en todas sus formas. Además, pronto vamos a entregar más directrices para el trabajo coordinado con ambas policías”.

Por su parte, la jefa de la Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, comentó que “hemos tenido resultados muy positivos, puesto que se ubicaron personas que estaban prófugas de la justicia, lo que claramente se traduce en más seguridad para nuestra región. Se desplegaron más de 100 Carabineros de organismos especializados y se trabajó en aquellos focos donde el repositorio de órdenes judiciales se encontraba más afectado”.

Asimismo, el jefe de la Región Policial de Valparaíso de la PDI, prefecto inspector Guillermo Gálvez, sostuvo que “los resultados fueron importantes, ya que tuvimos gran cantidad de detenidos en la región. Muchos fueron por órdenes de detención pendiente, prófugos de la justicia, como también órdenes de arresto por pensiones alimenticias que estaban pendientes".

De la misma forma, vale hacer presente que se controló en Policía Internacional a más de 300 extranjeros, de los cuales nueve fueron expulsados, ya que mantenían órdenes de expulsión. Además, se incautaron 174 kilos de droga.

PURANOTICIA