Megaoperativo conjunto entre Carabineros y la PDI dejó 459 detenidos en Valparaíso y otras seis regiones del país

En el marco de las acciones de control territorial y fortalecimiento del orden público impulsadas como parte de los ejes de seguridad del Gobierno, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) desarrollaron un operativo conjunto focalizado en nueve comunas del país, entre los días 6 y 7 de mayo.

El despliegue se efectuó en las ciudades de Arica, Iquique, Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Rancagua, Curicó, Los Ángeles y Concepción, abarcando un total de siete regiones del país.

La intervención permitió concretar 459 detenidos, además de 1.088 fiscalizaciones y 8.592 controles preventivos. Asimismo, se retiraron de circulación 47 vehículos y se incautaron siete armas de fuego, 28 municiones y más de nueve kilos de droga.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que se están siguiendo los lineamientos del ministerio, por ello que la función de Carabineros va desde lo operativo y a las diversas diligencias, por ello es que Carabineros ha fortalecido la presencia en frontera y en carreteras, a través de diversos controles y fiscalizaciones.

"Estamos dando cumplimiento a los lineamientos que emanan del Ministerio de Seguridad Pública y, en lo que respecta a la función policial, esto da cuenta de un despliegue que está desde lo operativo a la parte reactiva y también a las diligencias que se deben desarrollar en distintos lugares", destacó el jefe policial.

Asimismo, planteó que "por eso, en este último tiempo hemos fortalecido la presencia tanto en fronteras, en rutas y en las principales carreteras, (...) y eso posibilitó que una gran cantidad de personas fueran detenidas, de los cuales un 72% o 75% quedaron en prisión preventiva o fueron sometidas al control respectivo".

Este operativo conjunto constituye una acción orientada a reforzar la seguridad, fortaleciendo la presencia policial y el trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Finalmente el General Director puntualizó que se han aumentado las incautaciones que hace que se acentúe el hecho de desbaratar organizaciones criminales, hecho relevante para el desarrollo policial a través de un trabajo metódico, esforzado que se ve reflejado en la importante cantidad de distintas importantes incautaciones.

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