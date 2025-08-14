Megaoperativo antidrogas permite desbaratar organización narco de Los Andes y San Felipe: 22 detenidos, en su mayoría mujeres

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), liderados por el equipo MT Cero de San Felipe, efectuaron un operativo masivo en las provincias de Los Andes y San Felipe, como parte de diligencias coordinadas con el Ministerio Público, donde se logró la detención de 22 personas –en su mayoría mujeres– que formaban parte de una agrupación criminal dedicada a la venta y distribución de drogas.

Como parte de la «Operación Montes», se incautaron cerca de 800 gramos de cocaína base, 2,5 kilos de cannabis sativa, elementos de dosificación, además de municiones de diverso calibre, cigarrillos de contrabando, un arma de aire comprimido, una escopeta adaptada, cinco vehículos y más de cinco millones en dinero en efectivo.

El jefe del equipo MT Cero de San Felipe, subprefecto Williams González, señaló que “apoyados por 250 funcionarios de diferentes unidades y prefecturas (...) logramos llevar a cabo y desbaratar una estructura criminal que se encontraba operando en el Valle del Aconcagua hace bastantes meses, y que tenía brazos operativos en la región Metropolitana, específicamente en las comunas de Lampa y La Pintana".

Además, el procedimiento permitió desbaratar diversos grupos de traficantes que se dedicaban a la comercialización de sustancias ilícitas a vecinos de las comunas pertenecientes a las provincias de San Felipe y de Los Andes.

Tras conocer detalles del operativo antidrogas, la seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero, manifestó que “estamos aquí revisando la labor de incautación que se tuvo en los procedimientos realizados por parte de la PDI, en conjunto y en coordinación con el Ministerio Público, que permitió ingresar a 26 domicilios del Valle de Aconcagua, San Felipe, Los Andes, lográndose un total de 22 detenidos y una incautación de drogas, armas y municiones".

De igual forma, la autoridad ministerial sostuvo que "nosotros valoramos y rescatamos también la coordinación efectiva que se realiza entre el Ministerio Público y las policías para poder ser más eficientes y efectivos en la pesquisa y también en el avance respecto a ciertos delitos que afectan a la provincia y a la región".

Cabe hacer presente que los Delegados Presidenciales Provinciales de Los Andes y de San Felipe valoraron el trabajo efectuado por la Policía de Investigaciones, lo que permitió obtener estos positivos resultados para la seguridad de la comunidad.

PURANOTICIA