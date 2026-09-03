Megaincendio en Viña del Mar: Corte escuchó argumentos y dejó pendiente resolución de ocho recursos por reconstrucción de El Olivar

La reconstrucción de las viviendas destruidas por el megaincendio de febrero de 2024 en el sector de El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso escuchara los argumentos de las partes involucradas en ocho recursos de protección presentados contra la paralización y demolición de las obras, instrucción dada por el ministro Iván Poduje.

La audiencia, que se extendió por casi tres horas, permitió al tribunal de alzada revisar el fondo de las acciones judiciales interpuestas por damnificados, la entidad patrocinante Social Arquitectura y la empresa constructora San Sebastián, quienes buscan revertir la medida dictada en marzo por el titular de Vivienda y Urbanismo.

Tras escuchar los argumentos de las partes, la Corte porteña dejó los ocho recursos pendientes de resolución, por lo que ahora deberá pronunciarse respecto del fondo de las acciones presentadas en el marco de la reconstrucción de El Olivar.

La audiencia contó, además, con la presencia de más de una veintena de vecinos de este sector viñamarino, damnificados por el megaincendio de 2024, quienes recurrieron a la justicia al considerar que la paralización de las obras afecta sus derechos de propiedad y su derecho a la vida e integridad psíquica y física.

Se trata de familias que se han visto directamente afectadas por la paralización de los trabajos de construcción de sus nuevas viviendas, algunas de las cuales –según los antecedentes expuestos durante la audiencia– presentan un avance superior al 95%.

FACULTADES DEL MINISTRO

Uno de los argumentos expuestos ante la Corte apuntó directamente a las facultades con las que actuó Iván Poduje al disponer la paralización de las obras.

Érika Maira, abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura, sostuvo que durante la audiencia se entregaron antecedentes destinados a demostrar que el ministro no contaba con las competencias para adoptar dicha determinación.

“Durante la audiencia entregamos una cantidad importante de antecedentes que permitirán a la Corte evaluar la postura que hemos presentado y es que el ministro Poduje no tenía competencias para dictar la paralización de las obras", comenzó.

Asimismo, planteó que "él se arrogó las facultades de inspector técnico de obras y de administrador de contratos, lo que está fuera del artículo 7° de la Constitución, infringiendo nuestro derecho al debido proceso, como se demostró en los antecedentes entregados a la Corte respecto del Ordinario N° 245 de marzo, a través del cual se paralizaron las obras, para lo cual el ministro no tenía competencias, como se demostró”.

La abogada manifestó también que "lo importante es que logramos exponer nuestros argumentos y una cantidad importante de antecedentes para que la Corte los pueda valorar y acoger y, de esta forma, dilucidar esta situación”.

DERECHOS DE DAMNIFICADOS

Durante la audiencia también presentó sus argumentos el abogado Juan Andrés Pavez, quien intervino en representación de las familias damnificadas del sector El Olivar, quienes recurrieron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Los afectados sostienen que la paralización de las obras implica una vulneración de su integridad y de sus derechos de propiedad, particularmente aquellos que emanan de los contratos que suscribieron con la entidad patrocinante Social Arquitectura y la empresa constructora San Sebastián para levantar sus nuevas viviendas en El Olivar.

La situación adquiere especial relevancia para las familias, considerando el grado de avance que ya presentan algunas de las viviendas, con obras que superan el 95%.

Ahora será la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que deberá resolver los ocho recursos de protección, luego de haber escuchado los argumentos de las distintas partes durante la extensa audiencia. La resolución del tribunal de alzada porteño –aún sin un plazo determinado– será determinante para el futuro de las obras de reconstrucción cuestionadas en El Olivar y, sobretodo, para las familias damnificadas que esperan recuperar sus viviendas tras el megaincendio de febrero de 2024.

PURANOTICIA