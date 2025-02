Megaincendio: Diputado Teao pide sesión especial por fondo transitorio de emergencia que no ha sido reingresado a Contraloría

El diputado Hotuiti Teao pidió una sesión especial en la Cámara de Diputados luego que se conocería que el Ministerio de Hacienda no ha reingresado a Contraloría el reglamento del Fondo de Emergencia Transitorio que permite la distribución de $800 mil millones destinados a la reconstrucción por el megaincendio.

“A pesar de las innumerables gestiones que hemos realizado para que el Ejecutivo cumpla con su deber, la realidad es que no están haciendo la pega en tiempo y forma como los mandata la ley. Es impresentable que, teniendo los recursos disponibles, no sean capaces de gestionar la ayuda que miles de familias necesitan urgentemente”, manifestó Teao.

El parlamentario denunció la falta de transparencia de las autoridades, señalando que “tal como lo hacen frecuentemente otras carteras, el Ministerio de Hacienda no ha sido capaz de responder a las solicitudes de fiscalización sobre el retraso en el reingreso del reglamento, considerando que la ley los obliga a entregar a la ciudadanía dicha información”.

“No solo han demostrado incapacidad para gestionar la reconstrucción, sino que además se esconden y no dan la cara. Esto evidencia una absoluta falta de compromiso con las víctimas de esta tragedia”, añadió.

Además, el diputado envió un oficio de fiscalización exigiendo explicaciones sobre el retiro del reglamento y respecto a cuándo será reingresado.

“No permitiremos que sigan postergando a los damnificados sin dar explicaciones. Elevamos un oficio fiscalizador al respecto, pero como muchas veces incumplen el deber de contestar, presentamos una solicitud de Sesión Especial para que el Gobierno tenga que responder cada uno de sus incumplimientos ante los 155 diputados y ante todo el país en la Sala de Sesiones”, indicó.

Finalmente, exigió que se explique públicamente “por qué siguen sin cumplir con su deber, pues nos cansamos de instar reuniones con autoridades que sólo dilatan y prometen sin cumplir”.

“Es inentendible que habiendo transcurrido un año de la tragedia y teniendo los recursos disponibles para dar respuesta no sean capaces de hacer la pega. Las familias no pueden seguir esperando mientras el Gobierno simplemente no cumple ni da la cara por su desidia”, sentenció.

PURANOTICIA