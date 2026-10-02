Medio siglo de historia: Radio Festival de Viña del Mar celebra sus 50 años al aire

Radio Festival de Viña del Mar está de fiesta. Desde sus primeras transmisiones en 1976, la reconocida “Radio En Colores de Chile” se ha consolidado como una de las voces más características de la región de Valparaíso, llevando información, música y compañía a sus auditores.

Este 1 de octubre, la emisora celebró sus 50 años de trayectoria, reafirmando el vínculo construido durante cinco décadas con la comunidad de Viña del Mar y sus alrededores.

La celebración se desarrolló durante la jornada de este jueves y estuvo marcada por la música, los recuerdos y el reconocimiento a quienes han sido parte de la historia de la estación. La actividad contó con globos, cotillón, una torta, autoridades, auditores y el cierre de la calle ubicada frente a sus instalaciones.

Hasta los estudios de la emisora llegaron diversas autoridades locales y regionales para entregar sus felicitaciones a través de los micrófonos, además de representantes del Cuerpo de Bomberos, organizaciones comunitarias y vecinos.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo cuando los asistentes salieron hasta las afueras de las instalaciones para entonar la tradicional canción de “Feliz cumpleaños”. La celebración estuvo acompañada por los aplausos de los presentes y el sonido de las sirenas de un carro bomba.

A través de sus redes sociales, la emisora también compartió parte de los festejos y agradeció las muestras de cariño recibidas durante la jornada: “Así, un poco desordenados y cerrando la calle, celebramos 50 años de Radio Festival Gracias totales a todos!!!”

CINCO DÉCADAS DE SERVICIO

A lo largo de sus 50 años de historia, Radio Festival ha mantenido sus transmisiones desde Viña del Mar a través de las frecuencias CB127 AM y 93.7 FM, además de su señal online, que le permite llegar a auditores en distintos puntos del mundo.

La emisora se encuentra afiliada a la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) y a la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR). Con el trabajo de su equipo, mantiene una programación en vivo durante los 365 días del año, combinando información, música y entretención.

Con medio siglo de transmisiones, la emisora celebra no solo una fecha aniversario, sino también cinco décadas de compañía y conexión con la comunidad de la Región de Valparaíso.

PURANOTICIA