Pese a negativa del Gobierno, Carnaval Mil Tambores se hará igual: "Nos aseguraron que brindarán todos los servicios de seguridad"

El Carnaval Mil Tambores vuelve este fin de semana a las calles de Valparaíso, aunque esta vez lo hará en medio de una controversia por las condiciones en que se desarrollará la actividad. La Delegación Presidencial Regional no autorizó el evento en su formato masivo, luego de recibir informes negativos de Carabineros y de la Seremi de Salud.

El tradicional carnaval, que durante los años se ha consolidado como una de las actividades culturales más reconocidas de la ciudad, tampoco ha estado exento de cuestionamientos por las situaciones que suelen acompañar su desarrollo, entre ellas el consumo de alcohol en la vía pública, riñas, delincuencia e incivilidades, tales como rayados, largas horas de ruido y el uso de calles y espacios públicos como baños.

Para la edición 2026 a desarrollarse entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, a esas críticas se sumó la negativa de la autoridad regional a autorizar la actividad como evento masivo, decisión adoptada luego de los antecedentes entregados por los organismos involucrados en la evaluación de seguridad y condiciones sanitarias.

Ante este escenario, la organización encabezada por Santiago Aguilar ingresó la actividad bajo la figura de “derecho a reunión”, lo que implica un régimen distinto al de un evento masivo y limita las medidas adicionales que la autoridad puede exigir, entre ellas, determinadas exigencias de seguridad privada y fiscalización sanitaria.

“​El organizador lo ingresó como derecho a reunión amparado en los textos constitucionales y eso nos impide exigirle ciertas medidas adicionales para resguardar el entorno donde se desplaza esta importante caravana de los Mil Tambores”, señaló el delegado presidencial Manuel Millones.

A las diferencias entre ambas modalidades se sumaron dificultades relacionadas con la programación de la actividad. La solicitud presentada ante la autoridad contemplaba únicamente la jornada del domingo, entre las 08:00 y las 23:30 horas, horario que coincidía con otra actividad en la comuna. Pese a que se planteó a los organizadores la posibilidad de modificar los bloques horarios, estos no accedieron.

También generó preocupación el trazado proyectado para la jornada principal, que contempla el desplazamiento desde plaza Aníbal Pinto, continuando por la avenida Pedro Montt, hasta llegar al Parque Italia. El recorrido provocó inquietud entre comerciantes y residentes por eventuales incivilidades y ruidos molestos.

No obstante, Millones explicó que "los dos informes de Carabineros fueron negativos, a lo mismo que de la Seremi de Salud. Y por tanto a la Delegación no le correspondía más que no otorgar el permiso, que fue lo que hicimos finalmente por estos informes fundados". Pero a pesar de esta negativa para autorizar el Carnaval Mil Tambores como evento masivo, el evento se desarrollará de todas maneras.

De hecho, este viernes 2 de octubre se realizó la actividad de inauguración oficial del Carnaval Mil Tambores 2026, que este año tiene como lema «Valparaíso, Ciudad Oceánica del Encuentro». La edición contempla actividades entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, con más de 100 agrupaciones artísticas confirmadas.

Importante es tener presente que, a pesar de la negativa a autorizar el evento, la Delegación Presidencial de todas maneras solicitará presencia policial: "Eso no significa que no tengamos la presencia de Carabineros para resguardar, en este caso, la actividad y fundamentalmente cuidando a los que participan y a los vecinos de Valparaíso”, afirmó el delegado Manuel Millones respecto del evento porteño.

Bajo este contexto, desde la organización defienden el carácter cultural y ciudadano de la convocatoria. Santiago Aguilar, director del Carnaval Mil Tambores, destacó en conversación con Puranoticia.cl el trabajo desarrollado durante todo el año para permitir el desarrollo del evento y la participación de las distintas agrupaciones.

“Alrededor de 400 actividades durante todo el año a nivel nacional y latinoamericano. Todas esas 400 actividades, con ensayos todos los fines de semana, con miles de jóvenes, niños, niñas y no tan jóvenes que están ensayando para hacerse presentes acá en Valparaíso. Todos ellos llenan los hostales, consumen en los restaurantes, y por cierto, lo más importante: reunirse, convocarse, hacer efectivo su derecho a reunión”, destacó el organizador, valorando el aporte que hace el evento a la ciudad.

Respecto de la controversia generada por las autorizaciones, Aguilar afirmó que "la Delegación Presidencial nos ha asegurado que va a brindar todos los servicios de seguridad que un evento convocado por derecho a reunión así lo exige y le demanda a ellos en su responsabilidad como Gobierno”.

El director del carnaval también detalló parte de la programación para este fin de semana. En particular, explicó que durante la jornada del sábado 3 de octubre se desarrollarán pasacalles barriales en distintos sectores de Valparaíso, con actividades desde las 15:00 horas en cerro Barón, cerro Polanco, cerro Merced, dos sectores del cerro Playa Ancha, Laguna Verde y cerro O’Higgins.

La jornada principal, en tanto, se desarrollará el domingo y tendrá como escenario las calles del plan porteño. Aguilar explicó que las agrupaciones se concentrarán desde las 10:00 horas en plaza Aníbal Pinto y que el inicio del recorrido en dirección al Parque Italia quedará sujeto a la autorización de la policía uniformada.

Sobre lo que se encontrarán los asistentes, manifestó que "la gente se va a encontrar con la creación, con la creatividad y con la potencia de la alegría ciudadana. Eso es lo que vamos a encontrar y vamos a ver durante estas jornadas de carnaval”.

Así, la edición 2026 de Mil Tambores se desarrollará bajo una modalidad distinta a la de un evento masivo, manteniendo su programación cultural y artística, pero en medio de las advertencias planteadas por la autoridad regional respecto de las condiciones de seguridad, sanitarias y de convivencia asociadas a su realización.

PURANOTICIA