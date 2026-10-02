Viña del Mar se prepara para una fiesta deportiva y económica de la mano de la Maratón 2026

La Ciudad Jardín ya vive el ambiente deportivo de la Maratón de Viña del Mar 2026. Con más de 12 mil inscritos divididos en tres tramos de competencia (10K, 21K y 42K), el evento busca ser mucho más que una carrera de un solo día.

Desde el Banco Itaú, principal auspiciador de la cita, apuestan por transformar el evento en un panorama integral para residentes y visitantes. Así lo explicó en Puranoticia.cl, Claudia Labbé, gerenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Banco Itaú:

"Estamos full enfocados para convertir este evento en una fiesta para la ciudad y durante todo el fin de semana, no solamente el día de la carrera".

PUNTOS DE ANIMACIÓN

Dentro de las grandes novedades de esta edición destaca el "Itaú Sunset Party", un concierto gratuito de la banda chilena Los Tres preparado especialmente para los corredores y sus acompañantes. La actividad se llevará a cabo este sábado en el Club Naval de Campo en Las Salinas, abriendo sus puertas desde las 18:30 horas.

Al respecto, la ejecutiva detalló la ampliación de la convocatoria para el show:

"Es un concierto para 3 mil personas. Los primeros tres mil tickets, de hecho, se agotaron muy rápidamente. Y gracias a que pudimos trasladar la actividad a un recinto de mayor tamaño (...) vamos a poder a partir de hoy (viernes) abrir o disponibilizar más cupos para que efectivamente más corredores se puedan sumar".

Asimismo, para amortiguar los inconvenientes de los cortes de tránsito en la jornada dominical, Labbé anunció intervenciones en la ruta: "El día del maratón nosotros vamos a tener a lo que se llaman tres cheering points, en donde van a haber sorpresas."

IMPACTO EN EL TURISMO

Un evento de esta envergadura moviliza a miles de personas entre atletas y sus familias, lo que dinamiza fuertemente el sector hotelero, gastronómico y comercial de la región de Valparaíso. Para incentivar este flujo, el banco implementó la iniciativa "Pasaporte Naranja", que entrega descuentos en el comercio local a través de sus tarjetas.

Sobre el impacto económico y el movimiento que genera la maratón en la zona, Claudia Labbé concluyó:

"Finalmente moviliza la ciudad entera un evento así porque los corredores, muchos que vienen de, que no son de Viña, llegan muchos con sus familias. Entonces, mueve hotelería, mueve gastronomía, mueve el comercio".

De esta manera, las calles viñamarinas no solo se convertirán en el escenario de una apasionante competencia atlética, sino también en el epicentro de un fin de semana lleno de panorama, cultura y dinamismo económico que promete beneficiar a toda la comunidad local.

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