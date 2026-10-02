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Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero

Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero

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El temblor que se registró la tarde de este viernes tuvo una latitud de -32.82, longitud de -71.71 y una profundidad de 31.69.

Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero
Viernes 2 de octubre de 2026 14:38
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Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 14:28 horas de este viernes en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4,5 y estuvo localizado a 15 kilómetros al oeste de Quintero.

El temblor tuvo una latitud de -32.82, longitud de -71.71 y una profundidad de 31.69.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. La fecha y hora del presente reporte corresponde a la oficial de Chile Continental.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Valparaíso

  • Quintero: V
  • Valparaí­so: IV
  • Viña del Mar: IV
  • Zapallar: IV
  • Casablanca: IV
  • San Felipe: III

Región: Metropolitana de Santiago

  • Maipu: III
  • Quilicura: III
  • Puente Alto: II

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