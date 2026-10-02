Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 14:28 horas de este viernes en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4,5 y estuvo localizado a 15 kilómetros al oeste de Quintero.

El temblor tuvo una latitud de -32.82, longitud de -71.71 y una profundidad de 31.69.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. La fecha y hora del presente reporte corresponde a la oficial de Chile Continental.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Valparaíso

Quintero: V

Valparaí­so: IV

Viña del Mar: IV

Zapallar: IV

Casablanca: IV

San Felipe: III

Región: Metropolitana de Santiago

Maipu: III

Quilicura: III

Puente Alto: II

PURANOTICIA