Mauricio Pérez fue nombrado como Coordinador Territorial para la Gestión Socio-ambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví

Mauricio Pérez Espinoza fue nombrado como Coordinador Territorial para la Gestión Socio-ambiental de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.

La nueva autoridad es asistente social de la Pontificie Universidad Católica de Valparaíso y Magíster en Trabajo Social con mención en Territorio.

El ahora Coordinador fue Consejero Regional por la zona de Puchuncaví, Quintero, Concón y Viña del Mar entre los años 2019-2022, Jefe del Departamento Social de la Intendencia Regional, y Secretario Técnico del Programa Quiero Mi Barrio, entre otros cargos.

El Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, destacó la vasta experiencia de Pérez en gestión pública, coordinación territorial y asesoría en materias sociales, además del conocimiento de la zona.

“Las mismas comunidades nos pidieron, en el trabajo previo que realizamos, tener un profesional con habilidades blandas, que tuviera conocimiento o intervención con las comunidades, porque lo más relevante es generar y construir confianza, que es lo que se ha perdido en ese territorio. Mauricio, como ex consejero, fue electo por ese territorio, conoce a esas comunidades, tiene una vasta experiencia en intervención con comunidades, lo que es muy importante”, declaró.

La autoridad regional, además, señaló que el nuevo Coordinador trabajará en el mismo territorio, ya que ocupará oficinas que habilitarán los municipios de Quintero y Puchuncaví, lo que le permitirá una relación y contacto más estrecho con la comunidad y una oportuna gestión en la zona.

“Él va a ser el coordinador entre las autoridades, las comunidades, las empresas y el Gobierno, y desde la Delegación vamos a darle todos los insumos que él necesite, porque queremos hacer las cosas diferente. Va a tener oficina allá, va a tener presencia permanente en el territorio, lo que ya hemos conversado con ambos alcaldes y con algunas comunidades, por lo tanto, miramos el futuro con optimismo”, recalcó Millones.

Dentro de las funciones que deberá cumplir el nuevo Coordinador se encuentran la de coordinar una estrategia y plan de fiscalización para estas comunas; colaborar en el seguimiento e impulso de las tareas y acciones de los órganos de la administración del Estado, especialmente en materia de salud y medio ambiente; colaborar en el seguimiento e impulso de las tareas y acciones de las municipalidades de esa zona; asesorar en la formulación de medidas y programas en materia socio-ambiental del territorio; coordinar las políticas, programas y acciones de los diversos órganos en conjunto con las comunidades y la sociedad civil en materia socio-ambiental del territorio; la elaboración de planes, programas, acciones y medidas que deban implementarse para abordar problemáticas socio-ambientales en el mediano plazo; entre otras responsabilidades.

Finalmente, el nuevo coordinador será orientado técnicamente por las secretarías regionales ministeriales de medio ambiente y salud.

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