Masiva asistencia en fiesta costumbrista: Más de 8 mil personas disfrutaron del Festival de Colliguay 2026 en Quilpué

Más de 8 mil personas disfrutaron del Festival de Colliguay 2026 que se llevó a cabo el sábado 7 de febrero en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso.

Durante la fiesta costumbrista, los vecinos disfrutaron de grandes espectáculos musicales, encabezados por Leo Rey como el artista principal.

Asimismo, hubo varios espacios de esparcimiento como emprendimientos, locales de comida, cervecerías artesanales, todo, con el propósito de vivir una experiencia inolvidable durante este verano.

Sobre el evento se refirió la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, quien destacó que "yo creo que la llegada de más de 8 mil personas tuvo que ver con el entusiasmo, con la mística y magia que tiene tanto Colliguay como el Valle de Marga Marga. Sin duda, estamos muy felices y agradecemos a todos los artistas que se presentaron y dieron lo mejor de sí”.

De igual manera, la jefa comunal indicó que al festival concurrieron personas no solo de la zona urbana y rural de Quilpué, sino también de otras ciudades como Valparaíso, Villa Alemana, Puchuncaví, entre otros.

“Yo creo que a su vez, también se debe al haber cerrado la noche con Leo Rey, quien demostró su amor por la música y generó una gran conexión con el público. Haber entregado un buen espacio de esparcimiento y de música totalmente gratuito en Colliguay, junto a una noche llena de estrellas y un ambiente natural, ha sido por lejos, una gran felicidad para nosotros”, finalizó.

Con la realización del Festival de Colliguay, la Municipalidad de Quilpué indicó que "reafirma su compromiso con recuperar y mantener vivas las tradiciones de la comuna. El Festival del Sol, El pesebre y encendido del árbol de navidad, la Primera Fiesta Costumbrista de la Esquila, han sido algunos de los eventos que se han concretado con ese propósito".

PURANOTICIA