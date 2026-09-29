Masa de aire tóxica obliga a evacuar colegios en Catemu: estudiantes presentaron síntomas de intoxicación

Dos establecimientos educacionales de la comuna de Catemu fueron evacuados durante la mañana de este martes, debido a una presunta masa de aire tóxica.

Los recintos afectados fueron el Colegio California y el Colegio María Teresa del Canto, mientras que al menos 40 alumnos debieron ser trasladados hasta centros asistenciales con síntomas de intoxicación.

Profesores y asistentes de la educación fueron evaluados por personal de salud, según consigna radio Alegría Llay Llay.

La municipalidad de Catemu informó que solicitó tanto al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) como al Servicio de Salud que lleven a cabo investigaciones.

Este hecho se habría originado por la implementación de pesticidas en un sector agrícola de la comuna, la que había sido informada a las autoridades correspondientes por la empresa dueña del predio.

Además, también se registró una quema en un sector agrícola externo al de la empresa.

El alcalde Rodrigo Díaz detalló que "nosotros llegamos a la fuente donde se había aplicado este pesticida. Nosotros determinamos dónde se habría iniciado una quema que al parecer habría sido no intencional, pero que se había iniciado en una rama seca de eucalipto, y cumplimos con las herramientas que nosotros tenemos".

Añadió que "esperamos que las investigaciones que hemos solicitado tanto al SAG como al Servicio de Salud puedan establecer si esta aplicación cumplió o no con la normativa vigente y, si no, se establecerán las sanciones que el código establece para este tipo de actos”.

(Imagen: @region17chile2)

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