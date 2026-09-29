En Villa Alemana capturan a sujeto sindicado de cometer un homicidio en Quilpué

Un sujeto de 22 años fue detenido por Carabineros de Quilpué, en el marco de una investigación por un homicidio ocurrido el pasado 28 de agosto en dicha comuna.

Las diligencias estuvieron a cargo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría de la Ciudad del Sol, cuyos antecedentes permitieron avanzar hasta la identificación de un imputado por el crimen.

De esta manera, y tras las coordinaciones efectuadas con el Ministerio Público, el Juzgado de Garantía de Quilpué autorizó una orden de entrada y registro que permitió concretar el procedimiento durante la mañana.

El mayor José Halabi, comisario de la 2ª Comisaría de Quilpué, explicó que "se concretó la detención de un imputado 22 años, de nacionalidad chilena, por el delito de homicidio en calidad de consumado, en relación al hecho ocurrido con fecha 28 de agosto del presente año, donde un joven de 20 años resultó fallecido a raíz de las lesiones ocasionadas con un arma blanca".

El oficial detalló que "por lo antes expuesto, se realizaron diligencias a cargo de personal SIP, en coordinación directa con el Ministerio Público, obteniendo la orden de entrada y registro por parte del Tribunal de Garantía de Quilpué, lo que permitió lograr la detención del autor del crimen al interior de su domicilio en la comuna de Villa Alemana".

El detenido, identificado con las iniciales D.I.G.D., será puesto a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

Finalmente, el mayor Halabi indicó que "reiteramos a la ciudadanía nuestro permanente compromiso institucional, orientado a disminuir la criminalidad a través de la presencia activa en el territorio".

PURANOTICIA