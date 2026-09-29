Abogado Juan Carlos Manríquez califica como “un enorme compromiso” el integrar Consejo Ejecutivo de la Corte Penal Internacional

El 26 de septiembre se marcó un hito sin precedentes para la abogacía chilena y latinoamericana. El abogado Juan Carlos Manríquez se convirtió en el primer chileno en integrar el Consejo Ejecutivo de la Asociación de Abogados de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Este nombramiento lo sitúa como uno de los seis juristas internacionales encargados de participar activamente en la gestión de las operaciones diarias de la barra y en la conducción de sus directrices.

Frente a la importancia de este reconocimiento y al impacto de asumir dicha responsabilidad, el profesional reflexionó en conversación con Puranoticia.cl sobre el significado del nombramiento en su trayectoria:

"Se basa en dos palabras. Primero un enorme compromiso con continuar con el trabajo que hemos realizado por años en conjunto con la abogacía particularmente de Valparaíso, en el mejor medio la abogacía chilena, la abogacía latinoamericana, un compromiso importante con el servicio a la justicia internacional en estas cuestiones que están vinculadas a los crímenes más atroces. Por el otro lado diría yo también una sensación de mucha alegría y agradecimiento con múltiples personas que siempre han estado impulsando esta inquietud".

DINÁMICA INTERNACIONAL

El rol asumido implica una labor de alta exigencia operacional y constante coordinación con diversos organismos de la corte. Manríquez mantendrá sus actividades y residencia principal en Chile, coordinándose mediante plataformas virtuales y desplazamientos físicos al menos cuatro veces al año a los Países Bajos.

Al detallar cómo se compatibiliza este encargo de alta exigencia, Manríquez explicó:

"Desde el año 2018 en que me integré a la Corte, al rol de abogado rehabilitado para litigar en ella, y a su vez eso significa poder convivir con un grupo considerable de culturas, colegas, idiomas de distintas partes, tanto los que están en la fiscalía como los órganos públicos dentro de la corte (…) la asesoría pública de víctimas, seguridad de testigos, la de diputados, y también el rol de abogados (…) o bien directamente de confianza o encargo directo de la corte para intervenir en estos asuntos".

En relación con el aporte regional, el jurista remarcó el valor del sistema interamericano en las discusiones globales sobre derechos humanos:

"En las últimas decisiones de las salas de juicio, a propósito de la consideración del tratamiento de víctimas y de cómo poder, por ejemplo, interrogarla en las distintas audiencias al interior de la corte, (…) es muy relevante tomar en cuenta el criterio que ha ido fijando, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Consejo en Derechos Humanos de Costa Rica, nuestro sistema interamericano del derecho humano y de protección ciudad-estadual".

TENSIONES GEOPOLÍTICAS

La labor de la Corte Penal Internacional enfrenta constantemente desafíos por la falta de una fuerza policial propia y por el rechazo explícito de ciertas potencias mundiales hacia su jurisdicción. Casos mediáticos como la situación en Venezuela, las acciones en Afganistán, o las órdenes de arresto emitidas contra líderes mundiales han generado reacciones adversas por parte de países como Estados Unidos y Rusia.

Consultado sobre las posturas críticas adoptadas por líderes como Donald Trump y la estrategia diplomática de desmantelamiento hacia la corte, el abogado señaló:

"Estados Unidos es uno de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sea, de los ‘’cinco titanes’’ (…) sostienen el sistema internacional global, de esta gobernanza mundial como se conoce, que está sometida a cambios y a distintos debates y discusiones. Entonces, esos cinco grandes tienen poderes muy importantes, no solo de veto dentro de los procedimientos, de las resoluciones, para que baste uno que levante la mano, (…) son los más importantes contribuyentes al fondo con el cual estas organizaciones se financian".

Finalmente, sobre las presiones dirigidas a desvincular a los países del Estatuto de Roma, Manríquez agregó:

"Él llama derechamente y lo ha hecho a determinados países a que se desafilen de la Corte, (…) se entiende que hoy en día el mundo ya no es cuadripolar sino que prácticamente bipolar, o tripolar (…) uno está a un lado o al otro, entonces si en el fondo, quiere definir las reglas de cómo se equilibra el mundo, dice: ‘si usted quiere estar conmigo, entonces salgase de allí’ ".

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