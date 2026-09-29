Crisis presupuestaria sigue remeciendo al Concejo de Quilpué: posible despido de funcionarios municipales marca tensa sesión 

La controversia generada en torno a las contrataciones municipales y la modificación presupuestaria impulsada por la alcaldesa Carolina Corti llegó a la sesión del Concejo Municipal de Quilpué, donde los ediles abordaron durante la «Hora de incidentes» tanto los dichos realizados el lunes en Puranoticia.cl por la concejala Laura González como las implicancias que la discusión presupuestaria podría tener para los funcionarios.

La concejala tomó la palabra para referirse precisamente a los cuestionamientos surgidos a partir de sus declaraciones, luego de que planteara que una de las alternativas para enfrentar el escenario presupuestario podía ser un "ajuste forzoso" del personal. La edil recordó que dicha posibilidad no surgió desde el Concejo Municipal, sino que fue mencionada previamente desde la propia administración.

"Escuché comentarios respecto de colegas, como por ejemplo de Javier Cortés, que señalaba que estas declaraciones podrían ser desafortunadas porque, en definitiva, yo estaría apresurándome a una conclusión que sería el despido de gente y esto podría haber generado muchas preocupación en las personas que se pudieran haber visto afectadas con esta decisión (...) Dentro de este contexto de la discusión de la modificación presupuestaria en esta comisión, no surge de este Concejo Municipal el ajuste forzoso del personal, sino que es una opción que se evaluó desde la propia administración en palabras del administrador municipal", señaló.

Luego, la edil que asumió en julio agregó que "hubo mucha información que se entregó de manera previa y antecedentes objetivos y técnicos que sustentaban esta opinión, que además es una opinión porque lo que finalmente ustedes puedan decir como administración es lo que vale. A mí me consultan por una solución y yo doy esta opinión, pero siempre sustentada, intentando ser lo más responsable posible".

González también marcó distancia respecto de eventuales responsabilidades del órgano comunal en el escenario presupuestario que enfrenta el Municipio, señalando que "si hoy día estamos en la situación en que estamos, intentando solucionar esta falta de recursos en el subtítulo 21, no se debe precisamente a una responsabilidad del Concejo Municipal, del cual yo no estuve presente cuando esto pasó, pero se aprobó un presupuesto en el año 2025 para ejecutarse en el año 2026, muy distinto al que hoy día existe o muy distinta a la modificación que hoy día se está proponiendo".

En ese sentido, la concejala independiente (cercana a RN) recalcó que "hay que dejar súper claro que si hoy día hay que tomar decisiones que quizás puedan ser difíciles y que tampoco sé si van a ocurrir, insisto, no es responsabilidad del Concejo Municipal, son decisiones que ha tomado la administración y quiero dejar eso sumamente claro".

PIDEN RESPONSABILIDAD

Durante la misma instancia, la concejala Paula Castro llamó a enfrentar la situación como una oportunidad para revisar los procedimientos internos y evitar que se repitan escenarios similares. Al respecto pidió que "lo tomemos con responsabilidad y como una oportunidad de solucionar lo que se identifica para mejorar".

"Entre todos podemos hacerlo, pero no se puede dejar pasar, sino que hay que tomarlo, abordarlo, evaluarlo y generar estrategias para superarlo y que esto también sea un aprendizaje para la toma de decisiones y la revisión de los procesos que tenemos para que no vuelva a suceder que a estas alturas tengamos que estar viendo modificaciones presupuestarias que ponen en incertidumbre a muchos de los trabajadores municipales y que pudiese ser más fácil de prever", agregó.

Por su parte, el concejal Renzo Aranda sostuvo que "estamos hoy día entrampados en una modificación presupuestaria que presenta y que nos ha tenido dos semanas enfrentados y cruzados porque no encontramos la forma de llegar a un buen acuerdo que signifique que no pasen cosas tan drásticas dentro del Municipio".

De igual forma, el edil adelantó que ha tenido reuniones con las distintas asociaciones de funcionarios municipales, afirmando que "la verdad es que yo creo que el ambiente está bueno para poder llegar a un acuerdo".

En tanto, el concejal Javier Cortés destacó "el rol de las asociaciones de funcionarios municipales, a propósito de lo que estamos discutiendo con respecto a la modificación presupuestaria que naturalmente genera preocupaciones. Yo admiro mucho el trabajo que desarrollan los funcionarios municipales".

Cortés explicó que el rol fiscalizador del Concejo implica formular cuestionamientos y solicitar antecedentes a la administración, pero sostuvo que aquello no significa una falta de valoración hacia los trabajadores municipales. En ese sentido, expuso que "nosotros tenemos normas que cumplir, un rol que cumplir, pero eso no quita que tengamos una preocupación por ellos, porque al final quienes ejercen este vínculo con la comunidad, el trabajo materializado de las autoridades se desarrolla a través de los funcionarios municipales".

PRONTA RESOLUCIÓN

El concejal Francisco Villegas, por su parte, planteó que "a propósito de la discusión de la modificación presupuestaria, un tema que debemos resolver cuanto antes, es que se nos remita la información, ojalá hoy día para estar sancionando la modificación presupuestaria a más tardar el próximo martes".

Villegas vinculó esta necesidad con los límites presupuestarios y la situación de los decretos de nombramiento y de pago, particularmente en el caso de las contratas: "¿Cómo vamos a operar con los contratos que tenemos?", preguntó el concejal, haciendo presente que algunos de esos contratos terminan este miércoles.

La respuesta de la alcaldesa Carolina Corti a esta pregunta fue directa: "Ya están en proceso de renovación, así que tranquilidad con eso".

ALCALDESA RESPONDE

Durante su intervención en la «Hora de Inceidentes», la jefa comunal también se refirió a la relación entre la administración y el Concejo Municipal, haciendo presente "mis respetos respecto de la labor del concejal va a ser siempre, tanto de manera individual como de manera colectiva. Se valora que también muchos de ustedes hayan hablado que en esta discusión presupuestaria estén en el centro las familias de los funcionarios. Obviamente no hay nada que decir respecto de aquello".

Corti agregó que su intención es mantener una relación transversal con el Concejo, por lo que reiteró que "mis respetos y mi educación siempre ha estado en el centro, en trabajar de manera transversal, y creo que además dirigir los destinos de esta comuna tiene que ver un poco con eso, que es la transversalidad".

La alcaldesa también abordó los dichos que había expresado previamente en Puranoticia.cl en relación con la concejala Laura González y la referencia a que ella trabaja durante toda la semana y no solamente los días martes, situación que generó profunda molestia entre la mencionada y algunos ediles de la comuna.

"Con la concejal Laura González, obviamente estamos en un proceso de adecuación natural de una concejal que está participando del Concejo y lo que yo dije expresamente tiene que ver más que nada con cuándo nos vemos, cuándo nos relacionamos, no tiene que ver con cuánto trabaja uno u otro", explicó.

"Si eso se entendió mal, yo lo lamento, pero en términos reales bajo ninguna circunstancia fue la intención", agregó la primera autoridad comunal, quien cerró su intervención señalando que "sólo quiero decir que hay que trabajar en unidad, en fiscalización, yo estoy completa y absolutamente de acuerdo en lo que se debe realizar, porque tengo clarísimo cuáles son los límites".

PURANOTICIA