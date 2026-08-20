Más deporte, seguridad y espacios públicos en Quilpué: Gobierno Regional y Municipio inauguran cuatro destacadas obras

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, junto a la alcaldesa Carolina Corti, inauguraron cuatro importantes obras para Quilpué, destinadas a la recuperación de espacios públicos, fortalecimiento de la infraestructura deportiva y seguridad, proyectos que cuentan con una inversión de $1.600 millones por parte del Gobierno Regional (Gore).

"Esto es lo que hace el Gobierno Regional en materia de descentralización, de inversión pública. Ver la felicidad de las vecinas y vecinos compensa todo el trabajo que hay detrás para poder hacer realidad esto. Contento de estar acá en la provincia de Marga Marga, en particular en la comuna de Quilpué, y como pueden ver estas son obras que le cambian la vida a las personas, obras de pavimentación, construcción de soleras, de aguas lluvias, obras para seguir profundizando las prácticas deportivas que nos permiten alejar a los jóvenes del flagelo de la droga; también trabajar en temas de seguridad y emergencia. Obras de este tipo le cambian la vida a las personas”, sostuvo la máxima autoridad regional.

Por su parte, la alcaldesa Corti comentó que “hemos planteado una ruta de trabajo con el Gobernador Regional, donde temas tan importantes como la conectividad hoy día en el Ocaso, la plaza, bienes nacionales de uso público, bienes para los niños, un skate park, una compañía de bomberos van a ser inauguradas. El Gobernador ha tenido un especial cariño por Quilpué y eso se agradece profundamente. Agradecida del Consejo Regional, del Gobierno Regional y en especial del Gobernador que ha sido parte importante de este año- ocho meses que ya llevamos de gestión”.

En primera instancia, las autoridades se dirigieron al sector Belloto Sur para inaugurar las obras de pavimentación de calle El Ocaso, entre Tierras Rojas y Troncos Viejos, iniciativa que contó con una inversión de $373 millones a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Este proyecto contempló una pavimentación de 2.011 m2 de calzada y 939 m2 de vereda, además de contención de terreno, muros y muretes, iluminación y accesibilidad universal, permitiendo resolver una necesidad concreta de los vecinos, mejorando de manera significativa la conectividad y seguridad del sector.

También en Belloto Sur, se inauguró el proyecto “Mejoramiento Multicancha y entorno “Plaza Niebla”, obras financiadas a través de un Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) por $193 millones. Este proyecto tuvo como objetivo el mejoramiento de la multicancha existente potenciando espacios seguros que para el desarrollar actividades comunitarias, fortalecer la convivencia y promover el deporte, incorporando además nuevas áreas destinadas a niños, niñas y personas de distintas edades.

Las obras incluyeron la habilitación del área verde pública adyacente, la construcción de circuitos peatonales con aceras, baldosas, barandas y dispositivos de accesibilidad universal. Además, se incorporaron bancas de hormigón, mobiliario deportivo, un circuito lúdico infantil, zonas de juegos con piso de caucho, espacios para huertos comunitarios con toldos vela, paisajismo con sistema de riego, y nueve postes con luminarias LED.

Posteriormente, se realizó la ceremonia de inauguración del proyecto “Skatepark Belloto Norte”, ubicado en A. Industrial, el cual contó con un financiamiento de más de 193 millones de pesos por parte del Gore de Valparaíso. La iniciativa contempló la construcción de un skatepark de 720,46 m2,mediante una estructura vertical y horizontal de hormigón armado, incorporando perfilería de acero en los cantos destinados a la ejecución de trucos. La nueva infraestructura se emplaza de manera contigua al dirtpark del Parque Urbano Belloto Norte, fortaleciendo la oferta de espacios destinados a la práctica deportiva y recreativa en el sector.

Finalmente, la jornada concluyó con la inauguración del cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos “El Retiro”, ubicado en calle San Enrique esquina Lisboa, proyecto que contó con una inversión de más de $842 millones por parte del Gobierno Regional de Valparaíso. La obra consistió en la construcción de un cuartel de Bomberos y una vivienda para el cuartelero, con una superficie total de 607 m² distribuida en dos niveles. En el primer piso se habilitaron un hall de acceso, sala multiuso, baños, sala de casilleros, sala de máquinas con capacidad para tres carros, comedor, cocina y vivienda para el cuartelero. En tanto, el segundo piso cuenta con oficinas, sala de reuniones, cocina, baños, sala de guardia nocturna, sala de estudio, sala multiuso, dormitorios y baño correspondiente a la vivienda del cuartelero.

PURANOTICIA