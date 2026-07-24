Más del 99,9% de los clientes de la región de Valparaíso ya recuperó el suministro eléctrico

Luego de los sistemas frontales que afectaron a la región de Valparaíso y provocaron uno de los mayores cortes de suministro eléctrico de los últimos años, dejando en su momento a más de 200 mil clientes sin energía y obligando a miles de familias a permanecer hasta una semana sin electricidad, las autoridades informaron que la emergencia se encuentra prácticamente superada.

El seremi de Energía, Celso Quezada, señaló que "en la región de Valparaíso restan por reponer 541 clientes de las empresas distribuidoras que no cuentan con energía eléctrica en sus hogares. 110 de estos casos ingresaron entre las 0:00 y las 9:00 de la mañana y 431 casos son aquellos que vienen retrasados".

Asimismo, destacó que "en general, el 99,9% de los clientes de la región ya están con suministro de energía eléctrica y nos queda un 0,1% de clientes que están pendientes de reponer todavía".

Por su parte, el último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) cifra en 628 los clientes sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso.

De acuerdo con el informe, la comuna con mayor cantidad de clientes afectados es Valparaíso, con 340; seguida por Limache, con 100; San Antonio, con 96; Zapallar, con 26; Puchuncaví, con 23; Los Andes, con 17; La Ligua, con 9; Nogales, con 7; Viña del Mar, con 5; Cabildo y Petorca, con 2 cada una; y Papudo, con 1 cliente sin energía.

Cabe hacer presenet que la SEC recordó que estas cifras son dinámicas y pueden variar conforme las empresas distribuidoras actualizan el estado de reposición del servicio.

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