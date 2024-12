Más de un millón de personas se espera que participen en peregrinación a Santuario de Lo Vásquez en Casablanca

En el frontis del Santuario de Nuestra Señora Purísima de Lo Vásquez, en Casablanca, diversas autoridades dieron a conocer los planes de contingencia que se aplicarán durante este fin de semana para resguardar la seguridad de las personas que se esperan participen de esta festividad religiosa.

El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Yanino Riquelme indicó que “nos hemos puesto a disposición de la diócesis para poder coordinar todas las acciones que correspondan. Además, hemos hecho una coordinación con nuestros colegas vecinos de Melipilla, de la región Metropolitana para lograr un evento lo más eficaz posible, de mejor calidad y que no tengamos ningún inconveniente. Para ello, hemos dispuesto todos los equipos de seguridad, de prevención, con especial énfasis, respecto de la labor que desarrolla Conaf, en materia de prevención de incendios, como también, la labor que desarrolla Carabineros, Senapred y el resto de los servicios públicos”.

Con relación al número de personas que se espera visiten el Santuario de Lo Vásquez, el representante del presidente en la región comentó que “el año pasado tuvimos alrededor de un millón de peregrinos y de visitantes a este sector, a este santuario. Este año esperamos incluso un poco más y, por lo tanto, están todas las medidas y todas las coordinaciones para puedan asistir con tranquilidad”.

El rector del Santuario Lo Vásquez, Presbitero Winstor Hardy destacó que “se han dispuesto desde el día 7 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta el día 8, hasta las 18 horas un espacio para que los peregrinos que se quieran reconciliar con el Señor tengan el perdón a partir de la confesión. […] Además, vamos a tener eucaristías cada una hora a partir del sábado”.

En materia de seguridad pública y cortes de tránsito, el Prefecto de Carabineros de Valparaíso, Coronel Jaime Camps señaló que “se instalará una subcomisaría temporal con recursos humanos y logístico adecuados. Respecto a los cortes de tránsito, el día sábado en nuestra región, a partir de las 17:00 horas, la ruta va a estar con corte total, para asegurar el traslado de los peregrinos, y el día domingo, la ruta 68 se abre a contar de las 8 de la mañana, pero con tránsito restringido en el sector del santuario, vale decir, entre el cruce de Casablanca y Lo Orozco”.

En mismo sentido, el Seremi de Transportes, Edgar Piqué explicó que “al igual que en años anteriores, el Ministerio de Transporte, ha autorizado servicios especiales que son transportes exclusivos para los peregrinos que necesitan llegar en vehículos de locomoción pública. Se han autorizado 169 servicios, es decir, 169 buses que saldrán desde las comunas de Viña del Mar, desde Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana y Limache respectivamente. En tanto, los buses que no cuenten con estos distintivos y que no cuenten con la autorización de la Secretaría Regional Ministerial van a ser fiscalizados y van a ser multados con el correspondiente procedimiento sancionatorio, citado al juzgado policial local y se le impedirá circular hacia el Santuario porque no están autorizados legalmente”.

Por su parte, la Seremi de Salud, Lorena Cofré entregó una serie de recomendaciones a quienes visitarán Lo Vásquez este fin de semana, destacando que “es importante que usemos gorro, bloqueador solar y la hidratación tiene que ser con agua, no con bebidas azucaradas y tampoco con otro tipo de líquidos. Además, desde nuestro trabajo de fiscalización vamos a estar también fiscalizando el comercio ambulante y eventualmente el comercio ilícito sobre todo de alimentos y medicamentos que se puedan dar acá en la zona externa al evento y también habrán puestos de atención médica en colaboración con el Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio, para ello, se van a instalar dos puestos médicos de emergencia”.

Destacar que Senapred informó que se decretará Alerta Temprana Preventiva para este fin de semana por evento masivo, disposición que permite contar con todos los recursos necesarios en caso de emergencias.

