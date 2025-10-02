Más de un centenar de presos fueron evacuados desde la cárcel de San Antonio por simulacro en la región de Valparaíso

Más de un centenar de privados de libertad participaron en el simulacro regional de terremoto y tsunami efectuado la mañana de este jueves en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio, la única cárcel de la zona que se encuentra bajo la cota de inundación.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, destacó el trabajo realizado en la unidad penal sanantonina, donde hombres y mujeres fueron trasladados desde las dependencias que habitan hasta el sector de visitas.

“Se produjo la evacuación preventiva de las unidades penales y especiales de Gendarmería que están dentro de la cuota de inundación, estas incluyen desde los tribunales de Viña del Mar y Valparaíso, dirección regional., CAIS y CRS de Valparaíso, conjuntamente con la unidad penal del sistema cerrado del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio", sostuvo el oficial.

Respecto a San Antonio, comentó que "en esa unidad penal se procedió con la evacuación preventiva, se orientó el procedimiento a salvaguardar la vía y la integridad de las personas privadas de libertad. El balance fue positivo, se lograron mejorar los tiempos del ejercicio anterior y,por ende, logramos una mejor reacción de nuestro personal para afrontar este eventual escenario crítico”.

Por su parte, la seremi de Justicia, Paula Gutiérrez, afirmó que "hemos realizado un despliegue en la provincia de San Antonio, específicamente en la unidad penal, con el objeto de supervisar y evaluar los tiempos de reacción de nuestro personal y de las personas privadas de libertad frente al simulacro de sismo y tsunami realizado en la región de Valparaíso. Este despliegue y ejercicio necesario, instruido por el delegado presidencial regional, bajo el programa «Chile Preparado», nos ha permitido evaluar la aplicación de nuestros protocolos y fortalecer la cultura preventiva frente a los riesgos y desastres en nuestra región, para que todas y todos estemos preparados frente a una emergencia real”.

