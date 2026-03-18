Más de un centenar de perros y gatos fueron vacunados contra la rabia en San Esteban y San Felipe

Hasta las comunas de San Esteban y San Felipe llegó el equipo de la Oficina Provincial de Aconcagua de la Seremi de Salud de Valparaíso, para realizar sendos operativos de vacunación antirrábica a mascotas y animales de compañía de la comunidad.

Lo anterior, ya que en ambas zonas se confirmó un caso de murciélago con rabia, a través del Instituto de Salud Pública (ISP). La acción benefició a 137 mascotas: 36 perros y 17 gatosen San Esteban, y 12 gatos y 72 perros en San Felipe. Todos pertenecientes a personas que habitan en el perímetro cercano al foco pesquisado.

“Nuestra oficina provincial ejecutó este operativo de vacunación antirrábica abordando el perímetro de 200 metros al rededor del punto en el que se encontró el murciélago. Hemos protegido a perros y gatos de no contaban con vacuna al día”, indicó el jefe de la Oficina Provincial de Aconcagua, Mario Méndez.

También se llevaron a cabo actividades de educación a la comunidad, en cuanto a tenencia responsable de mascotas y acciones de prevención ante la aparición de murciélagos con características de rabia.

Considerando que los murciélagos son los principales reservorios de rabia en Chile, la Autoridad Sanitaria activó este operativo como parte de las acciones de control destinadas a prevenir eventuales contagios en animales domésticos y resguardar la salud de la población.

“Este trabajo de vacunación es parte de nuestro protocolo como Autoridad Sanitaria, pero también llamamos a vecinos y vecinasa mantener las vacunas de sus mascotas al día”, remarcó Mendez.

Por otra parte, la Seremi de Salud recordó a la comunidad que, frente al hallazgo de murciélagos, ya sea vivos o muertos, es fundamental no manipularlos y dar aviso inmediato a través de los canales oficiales disponibles en el sitio web www.ssrv.cl.

PURANOTICIA