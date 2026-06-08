La historia del nuevo subsecretario Guerrero: polémico viaje en pandemia, salida del Gobierno y lazos con diputado por Valparaíso

El abogado Gonzalo Guerrero Valle regresó al centro de la escena política luego de ser designado por el Gobierno del Presidente Kast como nuevo subsecretario de Prevención del Delito, convirtiéndose en uno de los primeros nombramientos impulsados por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, tras asumir la conducción de la cartera.

La llegada de Guerrero se produce en reemplazo de Ana Victoria Quintana, cuya salida fue solicitada por el propio ministro en el marco de una reestructuración interna de la cartera. El nombramiento también refuerza la influencia del ministro del Interior, Claudio Alvarado, ya que hasta antes de asumir el cargo, el nuevo subsecretario se desempeñaba precisamente como jefe de gabinete de dicha Secretaría de Estado.

Sin embargo, más allá de su extensa trayectoria en el servicio público y en la academia, el nombre de Gonzalo Guerrero vuelve a instalarse en el debate político por un episodio que marcó su paso por el Gobierno durante la pandemia y que terminó vinculándolo directamente con el actual diputado del Distrito 6 de Valparaíso, Benjamín Lorca.

EL NUEVO SUBSECRETARIO

Guerrero es abogado, magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica, máster en Sociología Política por la London School of Economics y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universitat de Barcelona.

En el sector público ha ocupado diversos cargos de responsabilidad. Fue jefe legislativo del Ministerio del Interior, jefe de gabinete en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia. Asimismo, durante el primer gobierno del exPresidente Piñera encabezó la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos.

En paralelo, Guerrero ha desarrollado una carrera académica como profesor universitario en la Universidad Diego Portales, U. del Desarrollo, U. Andrés Bello y U. de Chile. Su experiencia en materias de gestión pública y coordinación institucional fue uno de los elementos considerados por el Ejecutivo para designarlo al frente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, organismo encargado de desarrollar políticas públicas orientadas a combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

BULLADA SALIDA DEL GOBIERNO

Pese a ese importante currículum de la nueva autoridad del Ministerio de Seguridad Pública, el episodio más recordado de su trayectoria política ocurrió en 2021, cuando ejercía como jefe de gabinete del entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

En medio de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del Covid-19, surgió una controversia relacionada con el viaje a Estados Unidos de un lactante que, al regresar a Chile, fue diagnosticado con la variante Delta del coronavirus.

La situación adquirió rápidamente una dimensión política luego de conocerse los vínculos familiares existentes entre Gonzalo Guerrero Valle y el padre del menor, Benjamín Lorca Inzunza, su cuñado, quien años más tarde (octubre de 2025) resultaría electo diputado por el Partido Republicano en el Distrito 6 de la región de Valparaíso.

Las críticas en ese momento apuntaron a eventuales gestiones o influencias que habrían facilitado las autorizaciones para concretar el viaje internacional en una época marcada por severas restricciones de desplazamiento, tanto entre Chile como al extranjero. En ese contexto, Guerrero terminó dejando su cargo en Interior.

En aquel momento, el entonces ministro Rodrigo Delgado afirmó públicamente que no existían antecedentes que acreditaran presiones o intervenciones indebidas por parte de su jefe de gabinete, aunque la controversia terminó golpeando políticamente a La Moneda y provocando la salida de Guerrero de la primera línea gubernamental.

VÍNCULO CON LORCA

La historia volvió a cobrar relevancia tras el nombramiento de Guerrero como subsecretario de Prevención del Delito, debido a que la persona involucrada en aquella polémica es hoy una figura política de la región de Valparaíso.

Benjamín Lorca, cuñado de Guerrero, inició su carrera electoral en 2021 como candidato independiente a la Convención Constitucional y posteriormente como postulante a la Cámara de Diputados. No logró ser electo en ninguno de esos procesos.

Sin embargo, en las elecciones parlamentarias de 2025 consiguió un escaño como diputado por el Distrito 6, representando al Partido Republicano.

Pero tal como contó Puranoticia.cl en agosto del año pasado, antes de llegar al Congreso, Lorca enfrentó una investigación judicial relacionada con el mismo viaje realizado durante la pandemia. Fue formalizado por infracción al artículo 318 del Código Penal, norma vinculada a la protección de la salud pública durante estados de emergencia sanitaria como la que vivía nuestro país a causa de la pandemia mundial.

De acuerdo con antecedentes publicados por este medio hace ya casi un año atrás, la autorización para viajar a Miami había sido presentada inicialmente como una actividad vinculada a una invitación de la Casa Blanca, aunque posteriormente se estableció que correspondía realmente a una actividad de carácter privado.

La investigación concluyó con el sobreseimiento de la causa en julio de 2024.

REGRESO A LA PRIMERA LÍNEA

Cinco años después de aquella controversia, Gonzalo Guerrero vuelve a ocupar un cargo de alta responsabilidad en el Ejecutivo, esta vez en el Ministerio de Seguridad Pública.

Su nombramiento forma parte de la nueva estructura impulsada por el ministro Martín Arrau para reforzar la cartera y enfrentar uno de los principales desafíos adoptados por el Presidente José Antonio Kast, incluso desde su época de campaña.

No obstante, su llegada también vuelve a poner bajo la lupa un episodio que marcó su anterior paso por La Moneda y que, además, conecta directamente a la nueva autoridad con el diputado republicano Benjamín Lorca, hoy representante de gran parte del interior de la región de Valparaíso en la Cámara Baja.

PURANOTICIA