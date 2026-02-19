Más de mil personas han sido detenidas en Viña del Mar durante operativos entre noviembre de 2025 y febrero de este año

Carabineros entregó el balance de los operativos de seguridad realizados en Viña del Mar, entre noviembre de 2025 y febrero de este año.

1.044 personas han sido detenidas en los más de 7.600 controles preventivos realizados en el borde costero de la comuna.

Al respecto se refirió el coronel Jorge Guaita, Prefecto de Viña del Mar, quien señaló que llevamos más de 7.600 controles preventivos realizados en el borde costero, más de 3.200 infracciones cursadas y, de igual forma, a la fecha, en el primer trimestre, en el borde costero de Viña del Mar, llevamos más de 1.000 personas detenidas, dentro de los cuales se destacan más de casi 400 personas por delitos de hurto, robos por sorpresa y lesiones".

Añadió que "esta es una cifra muy importante, estamos trabajando, estamos realizando un despliegue importante de carabineros en el borde costero, reforzados por la dirección nacional de Orden y Seguridad con personal de Santiago de diferentes escuelas matrices con la finalidad de poder visibilizar y mantener gente de forma permanente".

De igual forma, señaló, "este es un trabajo colaborativo que estamos realizando conjuntamente con las patrullas de OS14 que es un convenio de la Municipalidad de Viña del Mar y Carabineros, tanto en decomisos, en infracciones, que se realizan en diferentes días y horarios, tanto en la calle Valparaíso como en el borde costero".

De igual forma, complementó, "hemos gestionado más de 200 infracciones municipales y más de 200 multas por la Ley de Alcoholes".

Finalmente, el coronel Jorge Guaita cerró diciendo que "como Carabineros, estamos comprometidos con la ciudadanía y seguiremos trabajando y entregándoles cifras a la comunidad para que sean testigos del trabajo incansable, que realiza Carabineros de Chile y, en este caso, la prefectura de Viña del Mar".

PURANOTICIA