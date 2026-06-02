Más de mil detenidos en una semana: autoridades destacan baja de 7,1% en los delitos en la región de Valparaíso

Durante el Comité Policial de la región de Valparaíso, las autoridades revisaron cifras y procedimientos desarrollados durante la última semana, detallando la detención de 1.022 personas por parte de Carabineros, la PDI y la Policía Marítima.

Asimismo, se realizaron 11.729 controles y fiscalizaciones, cursándose 1.755 infracciones. De igual forma, se incautaron 12 armas de fuego durante el período, alcanzando un total de 240 en lo que va del año, además de 21 armas cortopunzantes, sumando 593 a la fecha.

También se logró la desarticulación de 15 bandas criminales, la recuperación de 25 vehículos robados, totalizando 631 en el año, y la incautación de 2.749 kilos de droga junto con la erradicación de 28.761 plantas de marihuana. Estos resultados se reflejan además en una disminución del 7,1% en los delitos a nivel regional, equivalente a 1.483 casos menos en comparación con igual período anterior.

Dentro de este trabajo de seguridad, las autoridades destacaron la realización de una Ronda Conjunta entre Carabineros y la Policía de Investigaciones, realizada la noche del viernes, cuyos resultados fueron 127 detenidos y más de 1.400 controles y fiscalizaciones, y 209 controles migratorios y denuncias.

Desde la Policía de Investigaciones, el prefecto Patricio Flores, jefe de la Prefectura de Viña del Mar, señaló que “estamos muy satisfechos y contentos de los logros obtenidos el día viernes, puesto que este es un trabajo en conjunto que se realiza con Carabineros de Chile, demostrando la expertise de cada una de las instituciones. Y en este sentido, es super importante que demos una señal de seguridad, de que bajamos o aminoramos lo que es la percepción de inseguridad. Y en este sentido, podemos decir que la PDI está trabajando para tener una comunidad más segura”.

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