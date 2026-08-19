Más de mil camiones cruzaron el paso Los Libertadores durante la primera jornada de reapertura luego de prolongado cierre

Más de mil camiones cruzaron desde Argentina a Chile por el paso Los Libertadores en la primera jornada de reapertura del complejo fronterizo, después de 34 días de cierre -desde el 14 de julio- por acumulación de nieve y viento blanco.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló que entre las 8:00 y las 10:00 horas lo hicieron 380 camiones, mientras que en la tarde cruzaron otros 670, pero se esperaba que el número aumentara al cierre del paso a las 20:00 horas.

Además del delegado Millones, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, visitaron el complejo fronterizo Los Libertadores para constatar en terreno el funcionamiento de su reapertura parcial.

En la actividad, las autoridades destacaron el trabajo coordinado de los distintos servicios desplegados en el complejo fronterizo para despejar las vías y enfrentar las consecuencias de los aluviones, permitiendo concretar la reapertura del paso.

De Grange resaltó que "hemos visto un flujo importante de camiones provenientes de Argentina. La provisión de la logística, todo el tema del abastecimiento es fundamental y en particular este paso representa el 50% de la carga que ingresa a nuestro país. Cada hora, cada día que los camiones están detenidos tiene un impacto no sólo económico sino también un impacto en la provisión de alimentos y de suministros".

En tanto, el biministro Alvarado resaltó que "este es el paso más importante que tiene nuestro país desde el punto de vista del flujo de cargas que ingresan a Chile de manera terrestre. Desde que se inició la adversidad climática, el 14 de julio, se ha trabajado permanentemente con el propósito de despejar las vías, enfrentar las consecuencias de los aluviones y llegar a las condiciones que hoy podemos apreciar, que permitirán que durante esta jornada aproximadamente 1.200 camiones puedan ingresar a nuestro país y llevar su carga a destino".

Este miércoles 19 y jueves 20 el tránsito seguirá desde Argentina a Chile sólo para transporte de carga terrestre, entre las 08:00 y hasta las 20:00 hora chilena. En tanto, el viernes 21 y sábado 22 de agosto el tránsito será desde Chile a Argentina, también sólo para transporte de carga terrestre, desde las 08:00 a 20:00 hora chilena.

Por razones de seguridad, no se habilitará el tránsito de otros vehículos. Las condiciones para vehículos menores y buses serán informadas oportunamente.

PURANOTICIA