Más de 90 mil familias comenzaron a recibir el «Bono Marzo» en la región de Valparaíso

Comenzó el pago de la segunda nómina de beneficiarios del Aporte Familiar Permanente 2025, más conocido como «Bono Marzo». Este segundo grupo está compuesto por personas beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que reciben el pago habitual de sus beneficios entre el 1 y 14 de marzo,también pensionados del Instituto de Previsión Social con cargas familiares inscritas, que reciben el pago de su beneficio entre el 3 y 31 de marzo. El Aporte se les pagará en conjunto con su beneficio habitual, sin necesidad de nuevos trámites.

El monto actualizado de este 2025 corresponde a $64.574, monto que se paga por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario. Si las personas no obtuvieron su pago en la primera fecha, podrán consultar a partir de hoy 3 de marzo.

Respecto a lo que ocurre en la región de Valparaíso, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Arife Mansur, señaló que “esta política beneficiará inicialmente a más de un millón 500 mil familias trabajadoras, que tanto se esfuerzan por sacar adelante a sus familias. Este beneficio se paga automáticamente, sin necesidad de trámites o solicitudes. Por ello, nuestro llamado es a tener precaución ante eventuales intentos de fraude de sitios web no oficiales u otras formas de contacto que inviten a postular a este beneficio. Nuestro objetivo como Estado también es ayudar a proteger los datos e ingresos de las familias, sobre todo en este período que conlleva tanto gasto”.

Por su parte, el director regional del IPS Valparaíso, Miguel Toledo, comentó que "son más de 90.000 familias, estamos hablando de más de $12 mil millones invertidos desde el Estado, desde el Gobierno de Chile, para apoyar este mes de marzo, que es un mes en que efectivamente a las familias más vulnerables se les hace una mochila. Es por eso es que se ha transformado en un bono permanente, que es una fecha especial para las familias".

"Yo llamo a las familias que se informen de cuál es su fecha de pago, estamos informando además por nuestros canales de redes sociales. El IPS ChileAtiende tiene Facebook, X y redes de Instagram. Por ahí también se pueden hacer consultas. Tenemos plataformas también a través del Call Center llamando al 101 o también atenciones de videollamada donde un ejecutivo de IPS ChileAtiende, le atiende directamente a través de esta videollamada o atención remota”, agregó.

Claudia Vásquez, beneficiaria de este aporte, destacó que "yo me informé a través del 101 para saber si había sido seleccionada y efectivamente me correspondía este bono. Este mes para mí es crítico porque está todo más caro, todo lo que es colegio, útiles y alimentación. También el tema de las colaciones. Así que yo estoy contenta y agradecida de recibir este bonoy me imagino que muchas mamás y familias están agradecidas por este beneficio. Insto a las personas a que se acerquen al ChileAtiende, se informen de los beneficios que tienen, muchas personas no saben de estos beneficios, así que a usarlo”.

Cabe mencionar que cerca del 90% de las personas recibirán su Aporte Familiar Permanente como depósito en CuentaRUT u otra cuenta bancaria. Los demás beneficiarios podrán cobrar su dinero de forma presencial en Caja Los Héroes o BancoEstado, según se les indique al momento de consultar en www.aportefamiliar.cl o llamando al 101. Recordemos que hay un plazo de nueve meses para cobrarel Aporte Familiar, desde la fecha de emisión del documento de pago.

Finalmente, el último grupo de beneficiarios, son aquellas personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares entre el 3 y 31 de marzo. No esnecesario postular ni inscribirse para recibir este beneficio, dado que se asigna automáticamente a quienes cumplen con los requisitos que señala la Ley N° 20.743.

