Más de 850 detenidos y 1.500 infracciones se registraron en la última semana en la región de Valparaíso

El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó la labor de las policías tras una nueva semana de intensos operativos de control y persecución de delitos en las diferentes provincias de la región.

Tras el Comité Policial realizado este lunes – al que asistieron Carabineros, Policía de Investigaciones, Armada, Gendarmería y las seremías de Seguridad y de Justicia -, la autoridad regional destacó que estas instancias “están entregando resultados muy positivos. Por ejemplo, desde el 16 al 22 de marzo, se registraron 855 detenidos, 10.633 controles y fiscalizaciones, y 1.562 infracciones, lo que da cuenta que hay un trabajo efectivo en materia de control del orden público. Estamos muy contentos del trabajo policial y colaborativo entre todas estas instituciones. Estamos avanzando en lo que nos ha pedido el Presidente José Antonio Kast, de tener un control efectivo y una buena coordinación de todas las instancias que tienen algún rol en materia de seguridad”.

Millones agregó que en esta reunión “además, analizamos los hechos de violencia ocurridos en el fútbol amateur. Tuvimos una larga conversación con el presidente de este organismo y Carabineros, y en los próximos días vamos a constituir una mesa de trabajo que reúna a todos los organismos públicos del deporte, de las policías y de las asociaciones amateur, para ver de qué forma podemos enfrentar los hechos de violencia, para que el fútbol sea una fiesta y no hechos como los que hemos tenido que lamentar, como lo fue una pérdida humana en San Antonio”.

“Cabe destacar que no existe un a normativa que nos acompañe en esta materia. Por ello, tuvimos una conversación con el ministerio del Interior de tratar de generar una legislación que establezca la posibilidad de decretar partidos de alto riesgo en el fútbol amateur, de modo de poder establecer mayores restricciones y controles para que el deporte amateur sea una alegría y no termine asociado a tragedias”.

PURANOTICIA