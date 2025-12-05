Más de 80 kms de cortafuegos han sido construidos en la Reserva Lago Peñuelas para evitar incendios forestales en Valparaíso

De cara a una nueva temporada de verano, maquinarias de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del Ministerio de Obras Públicas (MOP) han construido más de 80 kilómetros de cortafuegos para prevenir y mitigar incendios forestales dentro de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, en la comuna de Valparaíso.

En el sector La Engorda, autoridades entregaron antecedentes sobre las obras ejecutadas y, además, hicieron un llamado a la responsabilidad de la población para evitar siniestros. “Lo relevante acá es que nos seguimos preparando para la temporada de incendios forestales. Lamentablemente, tenemos que determinarla así, dada la ocurrencia de los incendios entre fines de año y principios del año siguiente”, manifestó el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme.

Por su parte, el director regional de Conaf, Mauricio Núñez, entregó detalles sobre las faenas desarrolladas por la Corporación en la reserva nacional, que comenzaron el 10 de noviembre y culminarán el 12 de diciembre de este año. “Tenemos una meta de 60 kilómetros, de los cuales llevamos un avance de 42, y eso está en el marco del Plan de Reconstrucción”, manifestó. Asimismo, subrayó que “paralelamente a eso, también estamos trabajando con los skidder de la Corporación y llevamos un avance de 15 kilómetros; es decir, en total llevamos 57 kilómetros de cortafuegos”.

Cabe consignar que estos trabajos apuntan a la reducción de la carga de combustible vegetal y el resguardo de más de 1.700 hectáreas de bosque nativo dentro del pulmón verde.

En tanto, el seremi del MOP, Dennys Mendoza, realizó un balance sobre los cortafuegos confeccionados por el Ministerio de Obras Públicas a nivel regional, los cuales dieron inicio el 20 de octubre pasado. “De la meta fijada, que era 96, 5 kilómetros, tenemos un avance de 57 kilómetros, es decir, un 58 %”. Además, destacó que “hoy día tenemos un avance en torno a los 231 kilómetros de limpieza de fajas fiscales, que es una actividad recurrente y sistemática, y que obviamente complementa lo que estamos haciendo respecto a los cortafuegos”.

COMUNIDADES

En la misma línea, el seremi de Agricultura, Sergio Salvador, resaltó que “tenemos mucho trabajo en prevención y mitigación de incendios forestales. Conaf ha realizado más de 1.500 actividades de contacto y de prevención con las comunidades, y ya hemos alcanzado a cerca de 33.000 personas”.

Sin embargo, recalcó que “todo este trabajo no tiene mayor sentido si la comunidad no toma conciencia del peligro que corre al no adoptar estas acciones preventivas. En los días de mayor calor, temperatura, viento y menor humedad, es muy necesario que las personas tomen conciencia de no utilizar herramientas que produzcan chispas, por ejemplo, desbrozadoras con aspas metálicas, máquinas de soldar, galleteras, etc.”.

Finalmente, el director regional de Senapred, Christian Cardemil, aseveró que “tenemos alerta temprana preventiva por la variable incendios forestales a nivel regional. Esto debido al análisis técnico que ha desarrollado Conaf, en conjunto con los análisis de riesgo que realizamos nosotros”.

En ese contexto, recordó que “las familias son artífices fundamentales en el autocuidado y la prevención, generando las condiciones en sus propios hogares para evitar la propagación de puntos calientes que puedan transformarse en incendios forestales. Los esfuerzos que desarrolla el Estado deben ser entendidos y asumidos por la ciudadanía, y que esta aporte con su grado de responsabilidad”.

