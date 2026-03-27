Más de 70 viajes con subsidio impulsa Sernatur para adultos mayores de la V Región

A mediados del mes de marzo se dio inicio a una nueva temporada del Programa “Vacaciones Tercera Edad” de Sernatur, en su modalidad “Escapadas”, iniciativa que entrega la posibilidad a las personas mayores de 60 años, jubiladas, pensionadas y montepiada, de realizar viajes con subsidio estatal.

Este programa, que tiene más de 20 años de ejecución, considera la modalidad todo incluido, es decir, con alojamiento, alimentación, traslados, excursiones o experiencias, actividades recreativas y tours opcionales en los destinos.

La oferta contempla alternativas tanto regionales como interregionales, con paquetes a los destinos de Puchuncaví y El Quisco dentro de la región de Valparaíso, junto a opciones como Cajón del Maipo y Lago Rapel/Las Cabras en modalidad interregional.

En este contexto, la directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, destacó que“este programa permite que esta temporada más de 3.300 personas mayores accedan a experiencias turísticas seguras, de calidad y a precios accesibles, dinamizando, al mismo tiempo, la economía local, apoyando a nuestras pymes turísticas en temporadas donde la actividad tiende a bajar”.

La autoridad regional de turismo agregó que “se activa toda la cadena de valor del sector, beneficiando a agencias de viajes, alojamientos, restaurantes, transportistas y servicios turísticos, contribuyendo directamente al desarrollo de los destinos”.

En total, para esta temporada se consideran 78 viajes para 46 personas cada uno, considerando dentro de estos a 25 de cupos sociales, los que son asignados directamente a los municipios, con un valor más económico que la modalidad tradicional, permitiendo una distribución territorial del beneficio y ampliando el acceso al programa para personas mayores.

Las personas interesadas pueden revisar el detalle de los destinos, viajes, fechas y agencias autorizadas, junto con preguntas frecuentes y toda la información del programa, en su sitio oficial: www.vacacionesterceraedad.cl.

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