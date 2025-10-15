Más de 7.600 armas cortopunzantes y 1.800 teléfonos celulares han sido incautados en cárceles de la región de Valparaíso este 2025

Durante los primeros nueve meses del año, Gendarmería realizó 1.153 procedimientos de registro y allanamiento en las nueve cárceles y tres Centro de Educación y Trabajo de la región de Valparaíso, operativos que han permitido decomisar una significativa cantidad de elementos prohibidos y así mantener el orden y control de las unidades.

Los allanamientos, en los que participaron funcionarios de los mismos establecimientos penitenciarios junto a personal del Equipo de Canes Adiestrados (ECA) y las cuatro Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP), permitieron incautar 7.644 armas punzocortantes y 1.772 teléfonos celulares.

La seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez, sostuvo que "la capacidad que tiene Gendarmería de poder intervenir en las unidades penales y de mantener el control de ellas supone que haya una labor preventiva y, por lo tanto, se han aumentado los distintos procedimientos extraordinarios y la incautación, de manera estratégica, de armas cortopunzantes, como de otros elementos prohibidos para la seguridad penitenciaria”.

En lo que respecta al pasado trimestre, que abarcó los meses de julio, agosto y septiembre, se efectuaron 465 procedimientos, tanto ordinarios como extraordinarios, cifra que implica un promedio de cinco allanamientos diarios.

Cabe hacer presente que entre los principales artículos decomisados entre julio y septiembre de este año, se encuentran 2.799 elementos cortopunzantes, 833 teléfonos celulares y 4.174 envoltorios con drogas de distinto tipo.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, señaló que "a estos elementos prohibidos por la administración penitenciaria se deben agregar cables USB, licor de fabricación artesanal, chips de teléfonos móviles y otros”.

Se experimentó un alza significativa en el hallazgo de teléfonos celulares. En estos últimos tres meses se requisaron 833 teléfonos móviles, mientras que en el primer trimestre fueron 488 y el segundo 451. Esto implica un aumento del 84,7% en comparación al segundo trimestre. Esta alza se explica, en parte, por el plan preventivo de seguridad aplicado con motivo de las Fiestas Patrias y que, entre sus medidas, contemplaba un aumento en los registros.

Vale indicar que la ley 21.494, publicada a fines del año 2022, tipifica como delito el ingreso de teléfonos celulares y otros elementos tecnológicos que permitan la comunicación con el exterior. En base esta ley, se ha denunciado a internos que han sido sorprendidos con estos aparatos, logrando que sean condenados.

