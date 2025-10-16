Más de 60 automóviles robados han sido recuperados gracias a los pórticos lectores de patentes de Concón

Una baja sostenida de un 30% en la tasa de robo de vehículos y la recuperación e identificación de autos sustraídos, son los resultados que ha dejado la instalación de los pórticos lectores de matrículas en la comuna de Concón.

Con esto, gracias a los ocho puntos estratégicos donde se encuentran estos dispositivos, el sistema de inteligencia logra realizar lectura de 312 patentes de vehículos cada 10 minutos; 44.928 patentes de vehículos cada 24 horas; y 1.347.840 patentes de vehículos de manera mensual.

Además, gracias al trabajo del Departamento de Seguridad Pública Municipal, en conjunto con Carabineros, se han podido recuperar más de 60 automóviles que poseían encargo vigente por robo.

El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Concón, Marco Solorza, señaló que “el robo de vehículos ha bajado en un 30% y eso indica que el desafío que nos hemos puesto como Municipio y como Dirección de Seguridad Pública en materia de bajar los principales delitos que nos afectan, ha dado los primeros frutos".

"En ese sentido, nuestros lectores están leyendo por el orden de las 181.000 patentes, cada uno de ellos", agregó el funcionario municipal conconino.

