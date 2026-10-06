Más de 521 mil personas utilizaron el Cupón de Gas de $27 mil en la región de Valparaíso

521 mil personas de la región de Valparaíso hicieron uso del Cupón de Gas Licuado, iniciativa impulsada por el Gobierno en el marco del Plan Chile Sale Adelante, que permitió entregar un aporte único de $27 mil para la compra de gas licuado.

La medida tuvo como objetivo apoyar directamente la economía de los hogares y mitigar el impacto del aumento del precio de los combustibles durante los meses de invierno. A nivel regional, el beneficio alcanzó a familias pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, destacó que "estamos hablando de más de 500 mil personas en nuestra región de Valparaíso que pudieron utilizar este beneficio para la compra degas. Detrás de esta cifra hay familias que recibieron un apoyo concreto para enfrentar los gastos del invierno y aliviar la presión sobre el presupuesto del hogar. Esa es la importancia de las políticas públicas: que los recursos del Estado se traduzcan en beneficios concretos para las personas”.

La vocera regional enfatizó que "cuando un Gobierno es responsable fiscalmente puede enfocar recursos para llegar directamente a quienes más lo necesitan. Como Gobierno queremos que las medidas se traduzcan en soluciones concretas y que las familias sientan que el Estado está presente cuando más lo necesitan”.

La autoridad agregó que “el Cupón de Gas formó parte de una política del Gobierno pensada para responder a las necesidades concretas de las familias, especialmente de quienes más necesitan apoyo. Son $27 mil que fueron destinados exclusivamente a la compra de gas licuado y que significaron un alivio directo para cientos de miles de hogares de nuestra región”.

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