Más de 50 árboles en la mira por riesgo para las rutas de Zapallar: Municipio, Conaf y el MOP activan plan preventivo

Más de 50 árboles que podrían representar un riesgo para la circulación vehicular fueron identificados porque equipos técnicos del Municipio de Zapallar, Conaf y la Dirección de Vialidad del MOP, durante una inspección realizada en distintos puntos de las rutas E-462, que conecta Catapilco con La Laguna, y la ruta costera F-30.

El recorrido tuvo por objetivo detectar ejemplares cuya eventual caída pudiera afectar la calzada, comprometer la seguridad de los usuarios o generar nuevas interrupciones en la conectividad.

Durante la inspección, Conaf realizó una evaluación técnica preliminar y determinó que más de 50 árboles requieren algún tipo de intervención, dependiendo del estado de cada ejemplar, su ubicación y el nivel de riesgo que represente para la vía.

La directora de Tránsito de la Municipalidad de Zapallar, Yolanda Marín, explicó que el trabajo apunta a identificar anticipadamente los puntos de mayor vulnerabilidad en rutas que cumplen un rol clave para los desplazamientos dentro de la comuna.

En ese marcó señaló que “lo que estamos haciendo es un levantamiento preventivo para determinar, con respaldo técnico, qué árboles pueden transformarse en un riesgo para la circulación. No se trata de intervenir de manera indiscriminada, sino de actuar sobre aquellos ejemplares que realmente puedan afectar la seguridad vial o interrumpir una ruta ante un evento meteorológico”.

La revisión cobra especial importancia luego de las emergencias registradas durante el invierno en la comuna, cuando distintos daños en la infraestructura vial provocaron cortes y restricciones de tránsito en algunas de las principales rutas de acceso.

Como parte del trabajo coordinado, Conaf informó además que, por cada árbol que técnicamente deba ser cortado, realizará la donación de tres nuevos ejemplares, con el objetivo de contribuir a la reposición y compensación de la masa arbórea intervenida.

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó que "después de lo que vivimos este invierno, no podemos esperar a que ocurra una nueva emergencia para recién reaccionar. Hoy estamos identificando riesgos concretos y trabajando con los organismos técnicos para anticiparnos porque nuestra prioridad es que las rutas estén seguras y que la comuna mantenga su conectividad, pero siempre con responsabilidad, es decir, interviniendo solo donde existe una justificación técnica y considerando también la reposición de los árboles que eventualmente deban ser retirados”.

Cabe precisar que, de acuerdo con los antecedentes levantados, una parte importante de los árboles se encuentra en terrenos correspondientes a la faja fiscal, mientras que otros están ubicados al interior de predios particulares. En este último caso, antes de realizar cualquier intervención deberán efectuarse las respectivas notificaciones y coordinaciones con los propietarios.

PURANOTICIA