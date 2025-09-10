Más de 400 mil viajes proyectan hacia la región de Valparaíso durante Fiestas Patrias

Hasta 1,9 millones de viajes con pernoctación dentro del país son los que proyectan la Subsecretaría de Turismo y Sernatur para estas Fiestas Patrias, cuatro días de celebración en los que la región de Valparaíso nuevamente se destaca como el principal destino para disfrutar de la gastronomía típica, cuecas, ramadas y fiestas costumbristas.

Según las estimaciones, serán entre 365 mil y 441 mil viajes los que tendrán como destino la región de Valparaíso, ubicándose en el primer lugar a nivel nacional, destacándose comunas como Algarrobo, El Tabo y Viña del Mar.

La directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, indicó que “estos cuatro días de Fiestas Patrias nos tienen muy expectantes. Se esperan más de 440.000 viajes con pernoctación directo a la región, los que nos visitarán no solamente por la conectividad, sino que por la gran oferta de actividades que tenemos en las distintas comunas de nuestra región, que son 38 comunas considerando nuestras dos islas, Robinson Crusoe e Isla de Pascua, y todas ellas tienen distintos eventos para celebrar, como nos gusta a todos los chilenos, nuestras Fiestas Patrias”.

Estas cifras dan muestra del interés que existe por conocer los distintos destinos nacionales y, por cierto, de la Quinta Región, impulsando las economías locales y fortaleciendo la oferta de servicios turísticos.

La autoridad de turismo enfatizó que “hacemos un llamado a vivir estos días de Fiestas Patrias con responsabilidad, desde el punto de vista del consumo de bebidas alcohólicas. Recordar que hay que entregar las llaves si va a beber y entregarlas a un conductor designado; pero también desde el punto de vista del turismo, prefiriendo a prestadores de servicios formales y que están registrados en Sernatur, los que se pueden encontrar en la web serviciosturisticos.sernatur. cl ".

El Ministerio de Obras Públicas se anunció «Peaje a Luca» para la salida desde la región Metropolitana, para los días sábado 13, miércoles 17 y el jueves 18, de 07:00 a 09:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata de la ruta 68, en dirección a la costa; misma medida que se aplicará en peaje Las Vegas de la ruta 5 Norte, en ambos sentidos.

PANORAMAS

Valparaíso : Ramadas en el Parque Alejo Barrios, Playa Ancha. Del 17 al 21 de septiembre. / Fogata del Pescador, Caleta El Membrillo, 17 de septiembre.

: Ramadas en el Parque Alejo Barrios, Playa Ancha. Del 17 al 21 de septiembre. / Fogata del Pescador, Caleta El Membrillo, 17 de septiembre. Viña del Mar : Fiesta Criolla 2025, Sporting. 17 al 21 de septiembre.

: Fiesta Criolla 2025, Sporting. 17 al 21 de septiembre. Concón: Fiesta Criolla, Estadio Atlético de Concón. 18 al 20 de septiembre.

Fiesta Criolla, Estadio Atlético de Concón. 18 al 20 de septiembre. San Antonio : Fiesta de la Chilenidad, sector El Tranque, La Pataguilla. 17 al 20 de septiembre.

: Fiesta de la Chilenidad, sector El Tranque, La Pataguilla. 17 al 20 de septiembre. Algarrobo: Fiesta Costumbrista, sector canchas El Manzano. 17 al 20 de septiembre.

Fiesta Costumbrista, sector canchas El Manzano. 17 al 20 de septiembre. Limache: Gran Ramada Todos pa’ Limache, Estadio Municipal. 17 al 21 de septiembre

Gran Ramada Todos pa’ Limache, Estadio Municipal. 17 al 21 de septiembre Villa Alemana : Ramada Oficial en Quebrada Escobares. 18 y 19 de septiembre.

: Ramada Oficial en Quebrada Escobares. 18 y 19 de septiembre. Zapallar: Fiesta Costumbrista de Catapilco, Parque de Catapilco, 17 al 21 de septiembre.

Fiesta Costumbrista de Catapilco, Parque de Catapilco, 17 al 21 de septiembre. Petorca: Fiesta Cultural Interprovincial "Raíces Patrias Vivas", Plaza de Armas. 18 y 19 de septiembre.

Fiesta Cultural Interprovincial "Raíces Patrias Vivas", Plaza de Armas. 18 y 19 de septiembre. Cabildo: XXV Fiesta Costumbrista, Parque Municipal. 17 al 20 de septiembre.

XXV Fiesta Costumbrista, Parque Municipal. 17 al 20 de septiembre. La Ligua : Fiestas Patrias en La Ligua, Recinto Ferial El Rayado. 18 al 20 de septiembre.

: Fiestas Patrias en La Ligua, Recinto Ferial El Rayado. 18 al 20 de septiembre. Putaendo: Gran Fiesta Huasa de Sahondé, Parque El Huaso. 18 al 20 de septiembre.

Gran Fiesta Huasa de Sahondé, Parque El Huaso. 18 al 20 de septiembre. Los Andes: Gran Fiesta “El Guatón Loyola”, Parque Urbano. 17 al 21 de septiembre.

PURANOTICIA