Más de 400 mil viajes proyectan hacia la región de Valparaíso durante Fiestas Patrias

El Litoral de los Poetas y Viña del Mar se destacan con la mayor estimación de traslados con pernoctación a nivel nacional para estos cuatros días de celebraciones dieciocheras.
Hasta 1,9 millones de viajes con pernoctación dentro del país son los que proyectan la Subsecretaría de Turismo y Sernatur para estas Fiestas Patrias, cuatro días de celebración en los que la región de Valparaíso nuevamente se destaca como el principal destino para disfrutar de la gastronomía típica, cuecas, ramadas y fiestas costumbristas.
Según las estimaciones, serán entre 365 mil y 441 mil viajes los que tendrán como destino la región de Valparaíso, ubicándose en el primer lugar a nivel nacional, destacándose comunas como Algarrobo, El Tabo y Viña del Mar.
La directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, indicó que “estos cuatro días de Fiestas Patrias nos tienen muy expectantes. Se esperan más de 440.000 viajes con pernoctación directo a la región, los que nos visitarán no solamente por la conectividad, sino que por la gran oferta de actividades que tenemos en las distintas comunas de nuestra región, que son 38 comunas considerando nuestras dos islas, Robinson Crusoe e Isla de Pascua, y todas ellas tienen distintos eventos para celebrar, como nos gusta a todos los chilenos, nuestras Fiestas Patrias”.
Estas cifras dan muestra del interés que existe por conocer los distintos destinos nacionales y, por cierto, de la Quinta Región, impulsando las economías locales y fortaleciendo la oferta de servicios turísticos.
La autoridad de turismo enfatizó que “hacemos un llamado a vivir estos días de Fiestas Patrias con responsabilidad, desde el punto de vista del consumo de bebidas alcohólicas. Recordar que hay que entregar las llaves si va a beber y entregarlas a un conductor designado; pero también desde el punto de vista del turismo, prefiriendo a prestadores de servicios formales y que están registrados en Sernatur, los que se pueden encontrar en la web serviciosturisticos.sernatur.
El Ministerio de Obras Públicas se anunció «Peaje a Luca» para la salida desde la región Metropolitana, para los días sábado 13, miércoles 17 y el jueves 18, de 07:00 a 09:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata de la ruta 68, en dirección a la costa; misma medida que se aplicará en peaje Las Vegas de la ruta 5 Norte, en ambos sentidos.
