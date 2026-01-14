Más de 400 autos abandonados fueron retirados el 2025 desde las calles de Valparaíso

Durante el año 2025, el Municipio de Valparaíso logró retirar de la vía pública un total de 410 vehículos en estado de abandono, evitando que estos se convirtieran en focos de inseguridad e incivilidades.

En esa misma línea, en lo que va del presente año, ya son cerca de 30 los automóviles trasladados al aparcadero municipal, destacando que solo durante esta semana en Placilla de Peñuelas se retiraron ocho de ellos, permitiendo mejorar las condiciones de tránsito, despejar veredas y fortalecer la seguridad en la comuna.

Estos operativos se han ejecutado no solo en el plan de la ciudad, sino que también en distintos cerros como Playa Ancha, San Roque, Barón, Esperanza, Placeres, Toro, entre otros, dando cuenta del despliegue territorial municipal en la ciudad.

En cuanto a la relevancia de estas acciones, la alcaldesa Camila Nieto señaló que “para nosotros la limpieza, el orden y la seguridad son unas de nuestras prioridades que hemos fijado en 2025 y se mantendrán en 2026, y eso tiene un reflejo en acciones concretas en el plan y los cerros de la ciudad. Hemos tenido muchos operativos de “Todo a la calle” con cientos de toneladas que hemos logrado limpiar durante el año pasado y que seguiremos haciéndolo, a propósito del Plan Verano”.

En relación a la manera de canalizar estas solicitudes, la jefa comunal aclaró que “la forma de avisar es a través de las juntas de vecinos en caso de que estén activas, porque ellas tienen el contacto más fluido y frecuente con el municipio. Si su junta de vecinos no está activa, hay que dirigirse a las Oficinas Municipales de Zona”.

Una vez ingresado el vehículo al aparcadero, vale aclarar que solo pagando se podrá hacer retiro del mismo, y en caso de que esto no ocurra, Nieto detalló que “lo que estamos haciendo como administración municipal es que, cuando sabemos que nos quedan menos cupos que el año anterior en nuestro aparcadero, iniciar el proceso administrativo para el remate, cuestión de que esto pueda ser algo constante”.

