Más de 300 mil viajes proyectan hacia la región de Valparaíso durante Fiestas Patrias

Quedan pocos días para las celebraciones de Fiestas Patrias, una de las épocas del año preferidas para realizar viajes y reencontrase familiares y amistades.

En este contexto, hasta 1,3 millones de viajes con pernoctación dentro del país son los que proyectan la Subsecretaría de Turismo y Sernatur para esta festividad, tres días de celebración en los que la región de Valparaíso nuevamente destaca como el principal destino para disfrutar de lo mejor de nuestras tradiciones patrias.

Según las estimaciones, serán entre 254 mil y 304 mil viajes los que tendrán como destino la región de Valparaíso, ubicándose en el primer lugar a nivel nacional, con una fuerte inclinación hacia destinos costeros, aunque sin dejar de lado la zona interior.

La directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, indicó que “estos tres días de Fiestas Patrias nos tienen muy expectantes. Se esperan más de 300 mil viajes con pernoctación directo a la Región, lo que nuevamente nos ubica en el primer lugar de las preferencias. En cuanto a los destinos, los que lideran las proyecciones a nivel país son el Litoral de los Poetas, con las comunas de Algarrobo, El Tabo y El Quisco, además de Viña del Mar y Valparaíso; destacándose también Casablanca y Olmué”.

Estas cifras dan muestra del interés que existe por conocer los distintos destinos nacionales, y por cierto de la región, impulsando las economías locales y fortaleciendo la oferta de servicios turísticos.

La autoridad de turismo enfatizó que “hacemos un llamado a vivir estos días de Fiestas Patrias con responsabilidad, con todas las medidas de autocuidado, y prefiriendo a prestadores de servicios formales y que están registrados en Sernatur, los que se pueden encontrar en la web serviciosturisticos.sernatur.cl”.

PANORAMAS DESTACADOS

Valparaíso:

Ramadas Parque Alejo Barrios (17 al 20)

Viña del Mar:

Fiesta Criolla Sporting (17 al 20)

Feria Costumbrista en el Parque Potrerillos de la Quinta Vergara (15 al 20)

Concón:

Fiesta Criolla, Estadio atlético de Concón (17 al 20)

Olmué:

Ramada Oficial Cajón Grande, Casino Medialuna (17 al 20)

Putaendo:

La Gran Fiesta Huasa de Sahondé 2026, Parque El Huaso de Sahondé (18 y 19)

Los Andes:

Parque Urbano (Ramadas y cocinerías, Festival del Guatón Loyola se postergó por pronóstico de lluvias) (16 al 20)

Limache:

Fiesta de la Chilenidad, Estadio Municipal Ángel Navarrete (17 al 20)

San Antonio:

Fiesta de la Chilenidad, sector de LloLleo (17 al 20)

El Quisco:

Fiesta de la Chilenidad – El Totoral (18 y 19)

Puchuncaví:

Fiesta de la Chilenidad, Medialuna de Puchuncaví (17 al 19)

Santo Domingo:

Santo Domingo Celebra la Chilenidad, Medialuna del sector urbano (17 al 19)

Quillota:

Fiesta Criolla, Parque Aconcagua (18 y 19).

PURANOTICIA