Más de 3 mil plantas de cannabis fueron decomisadas en el sector Quebrada las Carditas en Petorca

En el marco de los servicios planificados conforme al "Plan de erradicación de cultivos de Cannabis Sativa 2025 – 2026", Carabineros del OS7 Aconcagua con apoyo del Gope Santiago, detectaron dos canchas artesanales de cultivo ilegal de marihuana en el sector Quebrada las Carditas, comuna de Petorca, en la región de Valparaíso.

En este predio, fueron identificadas dos canchas de cultivo contando con un total de 3.291 plantas del género Cannabis en proceso de crecimiento.

Además, se incautó en el lugar medio kilo de marihuana elaborada y dos municiones de diferentes calibres.

Cabe señalar que una muestra de la evidencia fue remitida al Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, mientras que las demás plantas fueron destruidas en el lugar conforme a instrucción del Juzgado de Garantía de La Ligua.

