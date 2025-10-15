Más de 3 mil cupos laborales ofrecerá este jueves la Feria Laboral del Sence en Viña del Mar

Desde las 10:00 y hasta las 16:00 horas de este jueves 16 de octubre, se realizará la Feria Laboral del Sence en la región de Valparaíso, instancia que reunirá a 150 empresas, además de servicios públicos, que pondrán a disposición sus respectivas ofertas de empleo en distintos ámbitos productivos, para quienes estén en busca de trabajo o deseen cambiar de rubro laboral.

Esta se llevará a cabo en el sector del Palacio Vergara, al interior de la Quinta Vergara, donde se ubicarán los stand con los representantes de las empresas, disponibles a dar información de la oferta de empleo y recibir los antecedentes curriculares de los postulantes a los puestos a ofrecer.

Los cupos de empleo superan los 3 mil, correspondiendo a los sectores productivos de comercio, servicio, industria, turismo, seguridad, entre otros.

Importante es mencionar que los postulantes estén inscritos en la Bolsa Nacional de Empleo, para de esta manera agilizar su postulación laboral.

La Feria Laboral del Sence es presencial durante este jueves 16 de octubre, pero seguirá en versión online hasta el fin de semana a través de www.sence.cl.

