Más de 3.700 kilos de droga ha decomisado Carabineros este 2025 en la región de Valparaíso: marihuana lidera las cifras

Tal como lo dio a conocer Puranoticia.cl la tarde de este lunes 29 de diciembre, Carabineros de la Tenencia Carreteras de San Felipe detuvo en Llay Llay a dos individuos que transportaban más de media tonelada de marihuana en una camioneta.

La sustancia ilícita, en estado de elaborada, fue incautada en el marco de un procedimiento desarrollado durante un control preventivo en la ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 69, al interior de la región de Valparaíso y en dirección al sur.

El hallazgo se produjo mientras personal policial efectuaba patrullajes preventivos, instancia en la que advirtió que una camioneta blanca realizaba desplazamientos erráticos, lo que motivó su fiscalización conforme a los protocolos de control vehicular.

Al momento de la inspección, se percibió un fuerte olor –característico a la marihuana– que emanaba desde el vehículo, por lo que se procedió a revisar el área de carga cerrada, encontrando una gran cantidad de sacos de distintos tamaños.

En su interior, se verificó que estos contenían una sustancia vegetal de color verde, presumiblemente droga. Frente a esta situación, tanto el conductor como su acompañante, además del vehículo, fueron trasladados hasta la unidad policial.

Previa coordinación con el Ministerio Público, personal especializado de carabineros del OS7 Aconcagua realizaron las pericias correspondientes, confirmando que se trataba de marihuana elaborada, con un peso total de 511 kilos y 670 gramos.

De esta manera, fueron detenidos dos individuos, identificados con las iniciales C.H.F.M., de 28 años, y D.G.O.C., de 37 años, ambos con antecedentes policiales, quienes fueron puestos a disposición de la justicia por el delito de tráfico de drogas. También se incautaron tres celulares y $173.000 en dinero en efectivo.

El general inspector Manuel Cifuentes, director nacional (s) de Orden y Seguridad, señaló que este procedimiento se enmarca en los servicios permanentes de fiscalización y control que desarrolla Carabineros en las principales rutas del país, con el objetivo de prevenir delitos y contribuir a la seguridad de la comunidad.

"Destacar que este procedimiento permite causar un daño al patrimonio de las organizaciones criminales que están detrás del traslado de esta importante remesa de droga porque si hubiera sido vendida al menudeo en el mercado informal, habría traído réditos económicos por más de $5.000 millones", sostuvo el oficial.

Asimismo, manifestó que "por lo tanto, queremos destacar este procedimiento, en el cual la perspicacia de los carabineros desplegados en la segunda línea de control permitió la detención de dos individuos chilenos que se transportaban en este vehículo y que fueron puestos a disposición del Ministerio Público".

Cabe hacer presente que Carabineros, sólo en la región de Valparaíso, durante el 2025, ha incautado más de 3.700 kilos de droga, correspondiendo la mayor parte de esta cifra a marihuana. "Destacar el trabajo desarrollado en la V Región en materia antidrogas porque al día de hoy podemos dar cuenta de más de 3.700 kilos de drogas que han sido incautados, lo que equivale a un aumento sustantivo de un 50% en los decomisos de drogas en la región", cerró el general inspector Cifuentes.

Cabe hacer presente que el Ministerio Público dispuso que los imputados pasen a control de detención y que las sustancias ilícitas y el resto de las especies incautadas sean remitidas al Servicio de Salud correspondiente para su destrucción.

