Más de 3.200 millones de pesos comienzan a llegar a familias afectadas por los sistemas frontales en la región de Valparaíso

Más de $3.200 millones fueron destinados a la región de Valparaíso para pagar los primeros Bonos de Recuperación anunciados a 3.742 familias cuyos hogares sufrieron distintos tipos de daños tras el sistema frontal que azotó la zona durante las últimas semanas. Esto, tras el levantamiento de las primeras fichas FIBE coordinadas por equipos de la Seremi de Desarrollo Social y Familia.

El pago de estos primeros bonos comenzó este viernes en todas las provincias de la región que resultaron afectadas. Las personas beneficiadas recibirán este apoyo en su Cuenta Rut o a través de un pago en efectivo por caja, si no tienen cuenta.

​Así lo anunció el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien señaló que “el Gobierno comprometió una ayuda después de haber declarado Zona de Emergencia y Zona Afectada por Catástrofe y es así como, desde hoy en la mañana, 3.742 familias comenzarán a recibir este bono. El Estado ha actuado bien, a pocos días de esta emergencia se ha respondido oportunamente y las familias ya hoy tendrán este aporte en sus cuentas rut”.

El Bono de Recuperación es un beneficio económico que entrega la Subsecretaría del Interior, a través de las Delegaciones Presidenciales Regionales, por una única vez y cuyo objetivo es colaborar en la recuperación de sus condiciones de habitabilidad y/o enseres de las personas afectadas por un evento destructivo, como en este caso, el intenso sistema frontal que vivió la región durante el mes de julio.

El bono cuenta con cuatro tramos que dependen del estado de afectación de los enseres y el estado de afectación de la vivienda, conformea lo informado por la ficha FIBE: $350.000 (afectación baja), $750.000 (afectación media), $1.125.000 (afectación alta) y $1.500.000 (afectación muy alta).

El seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, explicó que "hay mucha gente catastrada que ya está en el sistema y puede que hoy vea que no está el depósito, pero no se preocupe, el depósito va a llegar, éste es el primer depósito. Hay más de 5 mil personas que ya han hecho la ficha FIBE, por lo tanto, faltaría un delta importante de más de mil personas que prontamente va a tener estedepósito. Éste ha sido un apoyo bastante oportuno y muy rápido del Gobierno”.

La seremi de Gobierno, Rosario Pérez, detalló que “el Bono de Recuperación es una ayuda adicional a todas las ayudas que están siendo entregadas. Es muy importante porque es de libre disposición, va directamente al bolsillo de las familias afectadas. Es fundamental señalar que vamos a continuar llenando las fichas FIBE durante este fin de semana. Por tanto, las familias que durante este segundo sistema frontal hayan tenido algún tipo de daño, también pueden hacer su ficha FIBE. Y si han tenido un daño adicional, también pueden rectificar su actual ficha FIBE”.

Hasta la fecha, el Municipio de Quilpué ha sido la que mayor cantidad de fichas FIBE ha levantado tras los azotes del sistema frontal. Su alcaldesa, Carolina Corti, explicó que “nosotros como equipo municipal nos propusimos que la ficha FIBE fuera levantada lo antes posible, de tal manera que el primer tramo de pago fuera rápido para las personas que habían sufrido daños por el sistema frontal. Eso significa que, en el corte de ayer, nosotros teníamos aplicadas 877 fichas FIBE y digitalizadas, 812. Hoy, el sistema nos arroja que efectivamente se van a pagar estos Bonos de Recuperación a 653 de estas 877 encuestadas, eso significa que ha sido un porcentaje muy alto y para el restante que queda, es importante decirles que vienen otros tramos de pagos”.

Como señalaron las autoridades, los equipos municipales en coordinación con la Seremi de Desarrollo Social y Familia seguirán levantando información en las fichas FIBE para el próximo pago de este apoyo de recursos de emergencia.

PURANOTICIA