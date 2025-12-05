Más de 296 mil pensionados recibirán el aguinaldo de navidad en la Quinta Región

Más de 2 millones 870 mil personas pensionadas han comenzado a recibir el pago del tradicional Aguinaldo de Navidad 2025 en todo el país. De ellas, 296.492 residen en la región de Valparaíso, según dio a conocer el Instituto de Previsión Social (IPS).

El monto para este año es de $29.055 por pensionado que cumpla los requisitos. En el caso de algunas personas que tienen cargas familiares, este monto se incrementa en $16.415 por cada carga acreditada al 30 de noviembre de 2025.

“Más de 296 mil recibirán el Aguinaldo de Navidad 2025 en nuestra región y eso es una buena noticia para las personas pensionadas en estas fechas, en que todos queremos celebrar y tener algo en la mesa para compartir con nuestras familias. Además, a esto se sumará otra buena noticia, porque a contar de enero de 2026 comenzaremos a pagar los nuevos beneficios de la Reforma de Pensiones”, afirmó la seremi del Trabajo y Previsión Social, Arife Mansur.

A nivel nacional, la entrega de este beneficio involucra recursos por más de 84 mil millones de pesos, de los cuales más de $8 mil millones están destinados para apoyar a las personas pensionadas y sus cargas familiares de la Quinta Región.

El pago del Aguinaldo de Navidad, así como de otros beneficios previsionales y sociales que entrega el Estado, es administrado por el IPS. En este sentido, su director regional, Miguel Toledo, indicó que “el aguinaldo está orientado a gran parte de los pensionados y pensionadas de nuestra región y la forma de pago es automática, en la misma modalidad que tienen establecida las personas, sin trámites ni postulaciones ya que viene incluido en la pensión de diciembre”.

QUIÉNES LO RECIBEN

Se paga a quienes, al 30 de noviembre de 2025, sean pensionados y pensionadas del IPS, incluidas las personas con PGU y pensiones básicas solidarias de invalidez; de Dipreca y Capredena; del Instituto de Seguridad Laboral; y, de las mutualidades de empleadores de la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo.

Además, se considera a los beneficiarios del Subsidio por Discapacidad Mental, Física o Sensorial Severa. En el caso de las personas pensionadas del Sistema de AFP, les corresponderá el pago solo si reciben el beneficio de la Pensión Garantizada Universal (PGU), Aporte Previsional Solidario (APS) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Es importante recordar que el Aguinaldo de Navidad se paga directamente, sin necesidad de postulaciones, junto con la pensión del mes. Por ello, el IPS hizo un llamado a tener precaución ante eventuales intentos de fraude de sitios web no oficiales u otras formas de contacto que inviten a “postular” a este beneficio.

