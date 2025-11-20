Más de 250 personas han sido detenidas desde el inicio del plan especial en los alrededores del Mercado Cardonal de Valparaíso

En el marco del convenio firmado entre los locatarios y el Municipio, el cual permitirá renovar la fachada completa del Mercado Cardonal de Valparaíso a través de obras de limpieza y pintura, Carabineros detalló las acciones emprendidas en el lugar.

Cabe recordar que desde hace algunos meses se viene ejecutando un plan de limpieza y retiro de los comerciantes ambulantes que hacían sus negocios irregulares en el sector, lo que muchas veces venía de la mano de hechos de violencia y/o delincuencia.

En ese sentido, inspectores municipales, acompañados de funcionarios policiales, han estado presente de manera constante en el lugar, dándole un nuevo aire que ha permitido recuperar la sensación de seguridad en este tradicional sector porteño.

La general Patricia Vásquez, jefa de la Zona Valparaíso de Carabineros, indicó que "nosotros desde el primer momento, y como es nuestro deber constitucional, hemos apoyado la gestión de la alcaldesa (Camila Nieto). Es un plan que comenzó el mes de enero, se concretó en junio y ha tenido muy buenos resultados".

Como se trata de un plan pensado y creado para que tuviera permanencia en el tiempo, la presencia de funcionarios de Carabineros se ha mantenido constante en el lugar, lo que ha permitido alcanzar algunos hitos que relevó la autoridad policial.

"Tenemos un balance de más de 250 detenidos en este sector y más de 9 mil controles de identidad, que también ha arrojado personas con órdenes judiciales pendientes", destacó la máxima autoridad de Carabineros en la Quinta Región.

Finalmente expuso que "la idea es apoyar la iniciativa de ahí hacia calle Uruguay, pero también tener permanencia y servicio en Aníbal Pinto y Barrio Puerto. Por lo tanto, Carabineros está redoblando sus esfuerzos junto con la seguridad municipal".

