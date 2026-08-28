Más de 25 familias de cerros Placeres y Rocuant de Valparaíso tendrán alcantarillado tras más de una década de espera

Un nuevo avance en materia de saneamiento sanitario para los cerros de Valparaíso se concretará con la aprobación de la propuesta de adjudicación para ejecutar el proyecto «Extensión de alcantarillado entre calles Los Pajaritos y Washington y sector Moctezuma», iniciativa que implica una extensión superiora 600 metros de nuevas redes sanitarias, lo que permitirá avanzar hacia una solución definitiva para más de 25 familias que por años han debido enfrentar condiciones sanitarias deficientes.

En concreto, en cerro Placeres se contempla la construcción de la extensión de la red pública de alcantarillado para viviendas del sector Moctezuma, beneficiando directamente a 14 viviendas correspondientes a siete lotes. En tanto, en cerro Rocuant, el proyecto permitirá dotar de redes públicas y uniones domiciliarias de alcantarillado a 13 familias que habitan entre calle Los Pajaritos y Av. Washington, generando una solución definitiva para mejorar sus condiciones de habitabilidad y superar la situación de vulnerabilidad y marginalidad sanitaria existente en el sector.

En conjunto, ambas iniciativas contemplan una inversión de $555.711.404 vía financiamiento «Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB)» de la Subdere y aporte municipal, y permitirán extender la red de alcantarillado, de manera de entregar la posibilidad de que otros hogares del entorno, que actualmente no cuentan con una conexión regular, puedan acceder posteriormente a este servicio mediante proyectos particulares.

La alcaldesa Camila Nieto señaló que “estamos avanzando en obras que cambian concretamente la vida de las familias del sector, ya que estamos hablando de obras que se han esperado durante décadas por parte de ellas y que implican la solución de alcantarillado y eso, sin lugar a dudas, es un cambio profundo en la calidad de vida. Como municipio estamos avanzando para que el saneamiento sanitario deje de ser un privilegio y se transforme en un derecho efectivo para nuestras comunidades".

A ello agregó que "esta inversión que logramos junto al apoyo de la Subdere, nos permite dar un paso muy importante en el cerro Rocuant y en Placeres, así que estamos trabajando de la mano con los vecinos y vecinas para resolver obviamente estas necesidades que durante mucho tiempo estuvieron postergadas y que, hoy por hoy, ya deberíamos tener solucionadas, así que esperamos poder seguir avanzando en otros lugares del Gran Valparaíso”.

En tanto, la concejala Valentina Veliz, manifestó que “hoy celebro como concejala que 27 familias del sector del Cerro Rocuant y de Moctezuma del Cerro Placeres se vean beneficiadas con esta red de alcantarillado. Sin duda, es una medida muy esperada por todos los vecinos del sector. Sin embargo, no podemos ignorar que es una demanda colectiva que viene hace más de 12 años, tiempo en el que las familias estuvieron esperando esta medida".

"Esto lamentablemente sigue siendo una realidad para muchos vecinos de Valparaíso, por lo que creo que ahora el desafío que debemos asumir como Municipalidad es que tenemos que llegar de forma oportuna a solucionar este tipo de medidas hacia distintos sectores de Valparaíso. Este debe ser el desafío de actuar y no esperar una década para poder accionar”, agregó la edil del Partido Republicano.

Para el concejal Lukas Cáceres “es muy beneficioso desde el punto de vista del impacto que va a tener en las comunidades, tanto en la calle Moctezuma como en el sector de Los Pajaritos para Rocuant. La primera para el sector de Placeres va a beneficiar a más de 30 familias, otorgando mínimos de saneamiento y dignidad para un lugar que hoy día ya está urbanizado y que lleva 12 años de demanda. En ese sentido, es importante valorar la estrategia de la Secretaría de Planificación de aunar dos proyectos, de tal manera de hacerlos factibles, ya que hubo reiteradas licitaciones fallidas, pero esta vez, juntando ambas iniciativas, logramos tener una inversión de más de $500 millones para llevar a cabo este proyecto y entregar dignidad a los vecinos”.

Este proyecto se desarrolló en coordinación con las comunidades organizadas de los sectores involucrados y forma parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de infraestructura y habitabilidad de los barrios de Valparaíso.

Zoila Olguín, presidenta de la Junta de Vecinos nº 87 Javiera Carrera, sostuvo que “nos alegra mucho que el Concejo haya aprobado este proyecto, porque están beneficiando a varios vecinos a cumplir un anhelado de años. Nosotros empezamos a trabajar en diciembre del año 2012 y fue un trabajo de mucha gestión, de mucha conversación con los vecinos, de golpear muchas puertas. pasaron 14 años para que se pudiese concretar este proyecto, para que mis vecinos puedan tener al fin ese servicio básico que es la conexión al alcantarillado. Esto nos tiene muy contentos porque su entorno cambiará. Este proyecto significa dignidad”, explicó la vecina.

Con la aprobación de la propuesta de adjudicación, el Municipio de Valparaíso avanza hacia la ejecución de estas obras que cuentan con un plazo de ejecución de 200 y 250 días corridos, respectivamente, desde la entrega de terreno.

PURANOTICIA