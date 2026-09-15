Más de 234 mil niños y adolescentes de la región de Valparaíso comenzaron a recibir el Bono Extraordinario a la Niñez

En la antesala de las celebraciones de Fiestas Patrias, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso confirmó el inicio del pago masivo del Bono Extraordinario a la Niñez, medida que en la Quinta Región llegará de forma directa a más de 234 mil niños, niñas y adolescentes.

El beneficio entrega un aporte de $30.000 (treinta mil pesos) por cada menor de hasta 13 años perteneciente al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH), extendiéndose además de manera universal a recién nacidos y a familias de acogida.

El seremi Nicolás Cerda comentó que "desplegamos todo nuestro trabajo técnico y operativo para concretar el pago de este bono de manera ágil y oportuna en la región, permitiendo que las familias de Valparaíso puedan contar con este ingreso antes del 18 de septiembre. Este fue un compromiso directo asumido en la cuenta pública por el Presidente José Antonio Kast y hoy nos llena de satisfacción ver cómo se hace realidad en los hogares de Viña del Mar y de toda la región".

Por su parte, la coordinadora regional de la Unidad de Niñez de la Seremi, Pía González, enfatizó que "este bono es un apoyo concreto para las familias y una contribución a poder enfrentar de forma material los gastos que implica un hogar y el alza del costo de vida. Pero además, este bono no solo se entrega a familias con niños, niñas y adolescentes de hasta 13 años pertenecientes al 80% del Registro Social de Hogares, sino que además se amplía a todas las familias de acogida que tengan a su cargo menores en este rango de edad. Este es un gesto fundamental para entender que hay un compromiso del Estado con aquellas familias que hoy cumplen un rol clave en la restitución de derechos vulnerados y la protección especializada".

La entrega del bono se realizó mediante asignación directa y automática, por lo que no se requirió de postulación. Además el bono se pagó a través del Instituto de Previsión Social (IPS) mediante sus proveedores de pago, principalmente BancoEstado.

Cabe hacer presente que a nivel nacional, la medida beneficia a más de 2 millones 300 mil de niños y niñas, mientras que en la región de Valparaíso la cobertura alcanza a más de 234 mil niños, niñas y adolescentes.

Desde la Seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso reiteraron que "la protección de la infancia es una prioridad central de la gestión gubernamental, garantizando un despliegue constante para acompañar a las familias de la zona en una fecha de especial significación para el país".

PURANOTICIA