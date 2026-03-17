Más de 220 años de cárcel arriesgan miembros de facción del Tren de Aragua por secuestros y homicidios en La Cruz y Quillota

Más de 220 años de cárcel podrían recibir los integrantes (tres venezolanos y un chileno) de la facción del Tren de Aragua denominada «Los Hijos de Dios», por delitos ocurridos en la comuna de La Cruz el 2023 y en Quillota durante 2024.

Los sujetos comenzaron a ser enjuiciados en el tribunal de Quillota por un doble homicidio ocurrido el 27 de junio de 2023 en La Cruz en "Santas Night Club" y un secuestro con homicidio y un homicidio frustrado en Quillota durante el 19 de enero de 2024. Un cuarto delito es el de porte de arma y municiones en Lo Prado en febrero de 2024.

Al respecto, fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), José Uribe, indicó que "actualmente en el Tribunal Oral en lo penal de Quillota, se está llevando el juicio en contra de parte de la facción «Los Hijos de Dios», del Tren de Aragua, por homicidios ocurridos entre los años 2023 y 2024, donde tres venezolanos y un chileno, habrían secuestrado y serían los autores del homicidio a cuatro víctimas de diversas nacionalidades.

Añadió que "el juicio ya lleva más de una semana y se espera que en total dure alrededor de un mes, esperándose que las tesis condenatorias puedan llegar hasta los 220 años de presidio en total".

PURANOTICIA